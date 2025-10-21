En la provincia, la división de la dirigencia sindical se ha puesto en evidencia en el alineamiento electoral. La Regional Salta de la Confederación General del Trabajo y las 62 Organizaciones se mostraron unidas para sumarse al Frente Patria, que representa al peronismo kirchnerista. Individualmente, un grupo importante de sindicatos acompaña a la alianza Primero Los Salteños que lidera el gobernador Gustavo Sáenz.

Sobre el cierre de la campaña electoral, este lunes hubo una reunión de representantes de gremios estatales y privados para manifestar su respaldo a los candidatos del mandatario, que les reafirmó su compromiso con los derechos de los trabajadores, el desarrollo provincial y el federalismo. Puntualizó acciones a favor de empleados de Vialidad y de la salud, que significaron mejoras en sus salarios y en el caso de los docentes marcó su decisión de pagar el incentivo docente, que suspendiera el gobierno nacional. La versión oficial sobre el encuentro informó que manifestaron su adhesión -entre otros- dirigentes de instituciones que están confederadas a nivel nacional a través de CGT o CTA, como Judiciales, UPCN, Alimentación, UTA, Correo, Uocra, Comercio, ATE, Gráficos, Ceramistas, gastronómicos, AFIP y Sutiaga. Incluso sumó a la Bancaria, cuyo secretario general es el principal animador del apoyo al Frente Patria, que postula a Juan Manue Urtubey, en franca confrontación con la candidata saencista Flavia Royón para una banca en el Senado de la Nación.

Que el sindicalismo está más cerca de la propuesta que encarna el ex gobernador Urtubey lo demuestra el hecho que la celebración del ‘Día de la lealtad’ se hizo de manera conjunta en la sede del Partido Justicialista, que integra el Frente Patria. Allí se produjo un pase de facturas a quienes “en el nombre de Perón, Evita y Güemes, fueron a Buenos Aires a hacer las peores tropelías”, en palabras del candidato que es producto de la intervención del que fuera el principal partido político de Salta desde el retorno de la democracia.

Cuando en la segunda mitad del año se puso en marcha el proceso electoral con vistas a la renovación parcial del Congreso, las organizaciones gremiales se involucraron en la formulación de una propuesta electoral diferente de las que se plantean desde la izquierda. Volvieron a sus raíces intentando recuperar el espacio perdido en el partido que los tuvo como columna vertebral y con lo que quedaba de él concurrieron a construir una alianza que es una de las tres mejor posicionadas en las encuestas.

Se debe reconocer que desde cualquier espacio en el que se insertaron representantes de los sindicatos, hay un categórico rechazo al gobierno libertario pero es general a todas sus políticas “porque están destrozando el tejido social de los trabajadores”, como dijo Carlos Rodas, el titular de la CGT. En cambio, puntualmente, el planteo de una reforma laboral no genera resistencia explícita en la alianza del poncho, ya que es uno de los diez postulados del Pacto de Mayo que suscribió el gobernador Sáenz.

Es tema que no debatieron los candidatos pero ineludiblemente será tarea de quienes resulten electos.

Salta, 21 de octubre de 2025