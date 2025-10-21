El Gobierno reformó el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a partir del 1° de noviembre, buscando impulsar la competencia y eliminar la intervención estatal en los precios de la energía.
El BID aprobó un préstamo de u$s500 millones para fortalecer la atención sanitaria del PAMI
El préstamo está destinado a fortalecer los servicios del PAMI, ampliar la cobertura de enfermedades crónicas y oncológicas, y optimizar la gestión institucional.Argentina21/10/2025
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un Préstamo Basado en Resultados (PBR) de u$s500 millones destinado a mejorar los servicios de salud y asistencia social que el PAMI brinda a jubilados y pensionados.
La operación forma parte de la Estrategia País 2025-2028 y busca optimizar la cobertura, la atención integral y la eficiencia de la gestión institucional.
El financiamiento, aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID el 15 de octubre, tiene un plazo de amortización de 25 años y un período de gracia de 5 años y medio, con una tasa de interés referenciada a la SOFR de la Reserva Federal de Estados Unidos. El objetivo central es fortalecer el sistema de atención médica y social en un contexto de alta vulnerabilidad económica.
El detalle del préstamo del BID
El préstamo forma parte de un paquete global de apoyo del Grupo BID de u$s10.000 millones para Argentina, que se implementará entre 2025 y 2028. De ese monto, u$s7.000 millones se destinarán al sector público y u$s3.000 millones a través de BID Invest para promover la inversión privada.
Según el comunicado oficial, el programa se desarrollará en cuatro ejes estratégicos: mejorar la atención integral de enfermedades crónicas; ampliar el acceso a tratamientos oncológicos; fortalecer los servicios de cuidado para personas con dependencia funcional; y elevar la calidad de atención del INSSJP.
Además, el BID impulsa una gestión pública basada en evidencia, promoviendo el uso de los datos institucionales del PAMI para diseñar políticas más efectivas. Entre las metas concretas figuran mayor cobertura para patologías prevalentes como hipertensión, diabetes y enfermedad renal, y reducción de tiempos de espera para cirugías oncológicas.
El programa beneficiará a 5,4 millones de afiliados en todo el país. El INSSJP (PAMI), creado para garantizar atención médica y asistencia social a jubilados y sus familias, ejecutará el plan mediante su red de centros propios y convenios con prestadores públicos y privados.
Con información de Ámbito
Trabajadores del Garrahan, universitarios y familiares marcharán a Plaza de Mayo para exigir la aplicación inmediata de las leyes de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y discapacidad.
A través de la Secretaría de Finanzas, se iniciaron las negociaciones con organismos multilaterales y el JP Morgan fue designado para asistir en la recompra de deuda soberana a tasas más bajas.
El Presidente participará de un foro norteamericano durante los primeros días de noviembre. Aún no se confirmó si habrá una bilateral con Donald Trump.
El Presidente aseguró que el acuerdo permitirá al Banco Central ampliar sus herramientas cambiarias y fortalecer reservas para garantizar el pago de los vencimientos del año próximo.
La World Vapers’ Alliance (WVA) lanzó la campaña Vapeo Responsable, que en los últimos meses reunió más de 15.000 firmas de ciudadanos argentinos que reclaman el fin de la prohibición.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.