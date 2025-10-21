El Gobierno reformó el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a partir del 1° de noviembre, buscando impulsar la competencia y eliminar la intervención estatal en los precios de la energía.
Tras las elecciones, Javier Milei volverá a viajar a EEUU
El Presidente participará de un foro norteamericano durante los primeros días de noviembre. Aún no se confirmó si habrá una bilateral con Donald Trump.Argentina21/10/2025
Javier Milei viajará a Estados Unidos luego de las elecciones del 26 de octubre. Estará allí el 5 y 6 de noviembre, para dar el presente en el America Business Forum, que se desarrollará en Miami.
La presencia del Presidente en territorio norteamericano será tras los comicios legislativos y luego de la firma del swap con Estados Unidos por US$20.000 millones.
El evento a donde asistirá el mandatario será en el estadio del equipo de la NBA Miami Heit, y reunirá a los principales líderes del deporte, entretenimiento, deporte y cultura global.
El lema del America Business Forum 2025 es “The World Meets in America”, es decir, el mundo se reúne en América.
Entre los invitados, además de Milei, se esperan a Donald Trump (presidente de EE.UU.), Lionel Messi (futbolista), María Corina Machado (ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025), Eric Schmidt (exCEO y presidente de Google), Rafael Nadal (tenista) Jamie Dimon (presidente y CEO de JPMorgan Chase) y Will Smith (actor y productor).
El foro global es liderado por Ignacio González, un joven uruguayo de 34 años que antes de realizar la actividad en Miami se dedicó diez años a implementarla en Latinoamérica.
“America Business Forum será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo, y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50 años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino”, destacó su fundador en un comunicado.
Aún se desconoce si Javier Milei aprovechará la visita para encontrarse nuevamente con Donald Trump, su par estadounidense.
No obstante, en el Gobierno festejan la relación que mantiene la Argentina con Estados Unidos, a pesar de los últimos dichos del líder republicano.
Este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni relativizó las declaraciones del mandatario norteamericano, que sostenían que el país “no tiene dinero” y que “pelea por su vida”.
“Lo que dijo es razonable”, expresó el funcionario. Y agregó que se debe “entender el contexto” en el que Trump planteó su postura.
Con información de TN
Trabajadores del Garrahan, universitarios y familiares marcharán a Plaza de Mayo para exigir la aplicación inmediata de las leyes de financiamiento universitario, emergencia pediátrica y discapacidad.
El BID aprobó un préstamo de u$s500 millones para fortalecer la atención sanitaria del PAMIArgentina21/10/2025
El préstamo está destinado a fortalecer los servicios del PAMI, ampliar la cobertura de enfermedades crónicas y oncológicas, y optimizar la gestión institucional.
A través de la Secretaría de Finanzas, se iniciaron las negociaciones con organismos multilaterales y el JP Morgan fue designado para asistir en la recompra de deuda soberana a tasas más bajas.
El Presidente aseguró que el acuerdo permitirá al Banco Central ampliar sus herramientas cambiarias y fortalecer reservas para garantizar el pago de los vencimientos del año próximo.
La World Vapers’ Alliance (WVA) lanzó la campaña Vapeo Responsable, que en los últimos meses reunió más de 15.000 firmas de ciudadanos argentinos que reclaman el fin de la prohibición.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Suspensión en Jujuy: Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn no finalizó y el árbitro denunció amenazasDeportes20/10/2025
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Gremios salteños respaldaron a Sáenz y a sus candidatos, destacando su defensa de los trabajadoresPolítica20/10/2025
Representantes de gremios estatales y privados de Salta expresaron su respaldo al gobernador Sáenz y a sus candidaturas nacionales de Primero Los Salteños, subrayando su defensa por los derechos laborales.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.