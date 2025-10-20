Pablo Laurta llegó a Córdoba: “Estoy en paz porque mi hijo está a salvo”

Pablo Laurta, el hombre acusado de cometer un brutal doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, llegó a Córdoba para declarar y quedará alojado en la cárcel de máxima seguridad de Cruz del Eje. En su llegada a los Tribunales provinciales volvió hablar y dijo estar “en paz” porque su hijo “ahora está a salvo”.

“Las dos fallecidas tenían denuncias, ambas, por explotación sexual infantil. Y por secuestro también”, agregó Laurta, con casco y un chaleco antibalas, ante los medios que lo esperaban.

El traslado se realizó desde Gualeguaychú, donde permanecía detenido tras su captura. El operativo arrancó en las últimas horas del domingo, cuando Laurta fue retirado de la Unidad Penal N°9 “El Potrero” en medio de un fuerte operativo policial.

La caravana incluyó a la División Homicidios, el Grupo Especial ETER, la Jefatura Departamental de Gualeguaychú y efectivos de la Policía de Córdoba.

El recorrido atravesó Entre Ríos por Gualeguay y Victoria, y fue escoltado por la policía santafesina hasta el puente Rosario-Victoria, para finalmente seguir rumbo a Córdoba.

En las próximas horas, Laurta será indagado por la Fiscalía de Género a cargo de Gerardo Reyes. Tras la declaración, quedará alojado en la cárcel de máxima seguridad, mientras avanza la investigación por los crímenes de Luna y Mariel.

“El acusado pasará primer por Jefatura de Policía para realizar los trámites de rigor y después será trasladado a la cárcel de Cruz del Eje”, confirmó al diario La Voz el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

El Ministro aseguró que la decisión de alojarlo en Cruz del Eje fue porque todavía en Bouwer no está habilitado el módulo de alta seguridad. “Allí esperará que se desarrolle el juicio que hay en su contra por el doble femicidio, cuando se llegue a la condena, deberá responder en Entre Ríos por lo ocurrido con el chofer de aplicaciones”, explicó.

La declaración de Laurta al ingresar a tribunales

Al igual que en otras oportunidades, Laurta volvió a hablar ante la prensa en su ingreso a tribunales. “Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo”, aseguró el acusado, en referencia a la denuncia que viene sosteniendo sobre una supuesta situación de trata de personas que involucraría al menor.

“Hice lo necesario para rescatar a mi hijo. Las dos fallecidas tenían una denuncia por explotación sexual infantil”, repitió ante los medios.

El traslado y la situación judicial de Laurta

Antes de llegar a Córdoba, Laurta estuvo detenido en la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, donde permaneció en una celda “lujosa” recién construida, equipada con cama, baño, inodoro, ducha y lavatorio. Allí, fue imputado con prisión preventiva por el homicidio criminis causa del remisero Martín Sebastián Palacio.

Ahora, tras la audiencia en Córdoba, será derivado a la cárcel de Cruz del Eje, donde quedará bajo un régimen de alta seguridad y en una celda individual. Según informaron fuentes judiciales, esta medida no responde a su peligrosidad, sino a la alta exposición mediática del caso.

El doble femicidio que conmocionó a Córdoba

El sábado 11 de octubre, los vecinos del barrio Villa Rivera Indarte escucharon disparos en la calle San Pedro de Toyos. Poco después, la Policía confirmó las sospechas: Luna Micaela Giardina y su mamá, Mariel Zamudio, habían sido asesinadas a balazos en su casa.

Laurta, expareja de Luna y padre de su hijo, escapó con el chico y fue detenido horas después en Entre Ríos.

El testimonio del taxista que los llevó a Gualeguaychú fue fundamental para que la Policía pudiera localizar y detener al acusado y rescatar al menor, que fue inmediatamente puesto a resguardo.

Con información de TN