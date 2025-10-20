“Pará”, una hembra de siete años que había perdido un ojo, fue trasladada junto a sus dos cachorros a un área protegida. Su presencia en zonas urbanas preocupaba a los vecinos de Iguazú.
Intento de femicidio en Mendoza: joven de 26 años fue secuestrada y agredida
La víctima logró escapar tras recibir golpes y amenazas de muerte; el agresor fue detenido junto a dos cómplices tras persecución.Provincias20/10/2025
Un dramático episodio tuvo lugar en las últimas horas en la ciudad de Mendoza. Allí, una joven de 26 años habría sido secuestrada por su expareja, un colombiano con antecedentes por violencia de género, y vivió una noche de terror
Según el relato de la víctima, Jaiberth Zadquiel Luna Merchán, el acusado, irrumpió en el bar donde ella estaba con una amiga. La agarró del cabello delante de todos y la arrastró hasta un Fiat Cronos rojo.
Dentro del coche, la golpeó brutalmente. La joven terminó con lesiones visibles en la cara, cuello, un derrame en el ojo derecho, mordeduras en ambos brazos y heridas en los dedos.
Secuestro y amenazas de muerte
Nadie alcanzó a reaccionar. Según el relato de la víctima, el agresor le gritaba: “Si me dejás, te mato a vos y a tu hijo”.
En su declaración, a la que accedió El Tres, la víctima contó que su expareja le exigió que se tirara del auto si quería irse. La joven, aterrada, se aferró al asiento y solo pensó en sobrevivir.
Mientras testigos de la dramática escena llamaban al 911 y aportaban la patente del vehículo, el agresor seguía adelante con su huida, cruzando semáforos en rojo y sin frenar ante nada.
Incluso, apuntó la víctima, buscaba algo en la parte trasera del auto y la amenazaba. “Decía que tenía un arma”, detalló.
El escape desesperado y la brutal golpiza
El viaje terminó en La Pega, Lavalle. Allí, la víctima vio una oportunidad y abrió la puerta para escapar. Pero Luna Merchán la alcanzó, la tiró al piso y comenzó a golpearla salvajemente. Le apretó el cuello con ambas manos, intentando asfixiarla.
La joven pensó que no iba a sobrevivir esa noche. Sin embargo, logró zafarse y corrió hasta la casa de una vecina, que la protegió y llamó nuevamente al 911.
Rescate, denuncia y detención
Minutos después, una patrulla la encontró con la cara hinchada, moretones en los brazos y un ojo enrojecido. Apenas podía hablar. Personal de la Unidad Investigativa de Capital (UID) la trasladó al Centro Médico Forense, donde confirmaron las lesiones: heridas en el cuello, brazos, dedos y un derrame en el ojo derecho.
El Ministerio Público tomó intervención y ordenó la captura inmediata de Luna Merchán.
El agresor intentó escapar, pero los investigadores lo rastrearon hasta Lavalle. Horas después, lo vieron huir nuevamente en el Fiat Cronos junto a dos hombres.
Tras una persecución por las rutas 24 y 28, lograron interceptarlo y detener a los tres ocupantes. El auto quedó secuestrado por orden judicial.
La fiscalía ordenó el secuestro del auto y del teléfono del agresor, además de la intervención de Policía Científica. Luna Merchán fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y trasladado al penal.
Con información de TN
El acusado del doble femicidio de Luna Giardina y su madre fue trasladado a la cárcel de Cruz del Eje. Dijo que las víctimas “tenían denuncias por explotación infantil”.
La Sección Seguridad Vial de Rosario interceptó el vehículo; los animales fueron entregados a la Policía Ambiental y el chofer quedó detenido.
El "Efecto Motosierra" cerró más de cuatro mil empresas en la Provincia de Buenos AiresProvincias20/10/2025
Los rubros más golpeados fueron la Construcción (con 755 empleadores y 25.371 trabajadores menos, afectado por la paralización de la obra pública), la Industria manufacturera y el Servicio de transporte y almacenamiento.
Máximo Benjamín Cerda era intensamente buscado desde el jueves, cuando se precipitó a las aguas en la ciudad de San Lorenzo mientras navegaba junto a un grupo de amigos.
Conmoción en Mendoza: Un joven de 29 años murió atragantado con un asado en el Día de la MadreProvincias20/10/2025
Su hermana intentó ayudarlo y, tras desmayarse, personal de emergencias le practicó la maniobra de Heimlich y RCP por casi 30 minutos. A pesar de los esfuerzos, el joven murió en su casa de un paro cardiorrespiratorio.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.