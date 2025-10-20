Intento de femicidio en Mendoza: joven de 26 años fue secuestrada y agredida

Un dramático episodio tuvo lugar en las últimas horas en la ciudad de Mendoza. Allí, una joven de 26 años habría sido secuestrada por su expareja, un colombiano con antecedentes por violencia de género, y vivió una noche de terror

Según el relato de la víctima, Jaiberth Zadquiel Luna Merchán, el acusado, irrumpió en el bar donde ella estaba con una amiga. La agarró del cabello delante de todos y la arrastró hasta un Fiat Cronos rojo.

Dentro del coche, la golpeó brutalmente. La joven terminó con lesiones visibles en la cara, cuello, un derrame en el ojo derecho, mordeduras en ambos brazos y heridas en los dedos.

Secuestro y amenazas de muerte

Nadie alcanzó a reaccionar. Según el relato de la víctima, el agresor le gritaba: “Si me dejás, te mato a vos y a tu hijo”.

En su declaración, a la que accedió El Tres, la víctima contó que su expareja le exigió que se tirara del auto si quería irse. La joven, aterrada, se aferró al asiento y solo pensó en sobrevivir.

Mientras testigos de la dramática escena llamaban al 911 y aportaban la patente del vehículo, el agresor seguía adelante con su huida, cruzando semáforos en rojo y sin frenar ante nada.

Incluso, apuntó la víctima, buscaba algo en la parte trasera del auto y la amenazaba. “Decía que tenía un arma”, detalló.

El escape desesperado y la brutal golpiza

El viaje terminó en La Pega, Lavalle. Allí, la víctima vio una oportunidad y abrió la puerta para escapar. Pero Luna Merchán la alcanzó, la tiró al piso y comenzó a golpearla salvajemente. Le apretó el cuello con ambas manos, intentando asfixiarla.

La joven pensó que no iba a sobrevivir esa noche. Sin embargo, logró zafarse y corrió hasta la casa de una vecina, que la protegió y llamó nuevamente al 911.

Rescate, denuncia y detención

Minutos después, una patrulla la encontró con la cara hinchada, moretones en los brazos y un ojo enrojecido. Apenas podía hablar. Personal de la Unidad Investigativa de Capital (UID) la trasladó al Centro Médico Forense, donde confirmaron las lesiones: heridas en el cuello, brazos, dedos y un derrame en el ojo derecho.

El Ministerio Público tomó intervención y ordenó la captura inmediata de Luna Merchán.

El agresor intentó escapar, pero los investigadores lo rastrearon hasta Lavalle. Horas después, lo vieron huir nuevamente en el Fiat Cronos junto a dos hombres.

Tras una persecución por las rutas 24 y 28, lograron interceptarlo y detener a los tres ocupantes. El auto quedó secuestrado por orden judicial.

La fiscalía ordenó el secuestro del auto y del teléfono del agresor, además de la intervención de Policía Científica. Luna Merchán fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y trasladado al penal.

