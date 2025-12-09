Redujo entre uno y dos puntos los DEX de soja, trigo, maíz, girasol y sorgo. Caputo afirmó que la meta final es eliminar las retenciones.
Confirmaron los aumentos para el personal doméstico de noviembre y diciembre
a resolución publicada en el Boletín Oficial habilita subas del 1,4% y 1,3%, además de un pago extraordinario que va de $6.000 a $14.000 según la carga horaria.Argentina09/12/2025
El Gobierno formalizó este martes los incrementos salariales para el personal de casas particulares correspondientes a noviembre y diciembre, a través de la resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares publicada en el Boletín Oficial. Se trata de subas ya acordadas en la última mesa paritaria del sector y que ahora quedan habilitadas para su aplicación en todo el país.
La normativa establece un aumento del 1,4% sobre las remuneraciones mínimas mensuales y por hora desde noviembre, tomando como referencia los salarios conformados de septiembre. También dispone una suba adicional del 1,3% que comenzará a regir en diciembre, calculada sobre los valores actualizados del mes previo.
Con estas modificaciones, las empleadas contratadas por hora perciben en noviembre una tarifa mínima de $3.095,73 con retiro y de $3.340,11 sin retiro, según la grilla difundida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP). Estos importes corresponden a quienes trabajan menos de 24 horas por semana para un mismo empleador.
En cuanto al salario mensual, el mínimo asciende a $379.784,94 para el personal con retiro y a $422.316,42 para quienes desempeñan tareas sin retiro, en ambos casos para jornadas iguales o superiores a las 24 horas semanales. Estos montos representan el básico, por lo que deben sumarse adicionales como antigüedad y los aportes correspondientes.
La resolución también confirma el pago de una suma extraordinaria para noviembre y diciembre. El beneficio será de $14.000 para trabajadoras con 16 horas semanales o más; de $9.000 para quienes cumplan entre 12 y 16 horas; y de $6000 para quienes trabajen menos de 12 horas por semana. A partir de enero de 2026, este adicional pasará a ser remunerativo e integrará el salario.
El esquema salarial fue definido en la sesión plenaria del 7 de noviembre, con participación de representantes de los empleadores, del sector trabajador y del Estado. Con su publicación oficial, queda cerrada la actualización salarial de fin de año para un rubro que emplea a más de un millón de trabajadoras en todo el país y que cuenta con un régimen laboral propio desde 2013.
La Administración de Parques Nacionales formalizó la prohibición del uso de fuego en áreas protegidas de la Patagonia y el centro del país, ante el alto riesgo de incendios para la temporada estival 2025-2026.
La ANMAT vetó la comercialización, uso y distribución de todos los productos domisanitarios de la marca MARCLEAN mediante la Disposición 9018/2025.
El SAC se abona antes del 18 de diciembre y corresponde al 50% del salario mensual más alto del semestre, incluyendo horas extras y comisiones.
El Índice de Costos del Transporte (ICT), elaborado por FADEEAC, registró en noviembre un aumento mensual del 2,65%, confirmando la tendencia alcista del segundo semestre.
Los sectores que lideran las subas proyectadas son Medios, Biotecnología y Bancos, mientras que el 57% de las firmas define el aumento combinando inflación, mercado y desempeño.
Estado de rutas en Salta hoy: tránsito con precaución por alerta de tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.