Tras una ceremonia íntima, los restos de Miguel Ángel Russo descansan en La Bombonera

La muerte de Miguel Ángel Russo generó conmoción en Boca y el mundo del fútbol argentino. Sus restos ya encontraron su lugar de descanso final en La Bombonera.

Luego de un emotivo velatorio masivo en el Hall Central de Brandsen 805 y la posterior cremación en el Cementerio de Pilar, este jueves se cumplió el deseo de la familia y una parte de las cenizas del histórico entrenador fueron depositadas en el templo “Xeneize”, el lugar donde cimentó su idolatría al conseguir la Copa Libertadores 2007.

La ceremonia íntima de inhumación estuvo cargada de una profunda emoción y se desarrolló en un marco de estricto respeto. Contó con la presencia de su círculo más cercano, incluyendo a su pareja y a su hijo, Ignacio Russo.

La asistencia de su hijo tuvo una carga simbólica especial, ya que venía de rendirle el homenaje más sentido: marcar un gol clave en el fútbol argentino a solo horas de la partida de su padre, un gesto que conmovió a todo el deporte nacional y que selló una despedida donde el amor al fútbol y a la familia fueron los protagonistas.