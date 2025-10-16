La Presidencia se comunicó con el protocolo de la FIFA y pidió el servicio de carabineros al gobierno chileno
Tras una ceremonia íntima, los restos de Miguel Ángel Russo descansan en La Bombonera
El exentrenador del "Xeneize" dejó un legado imborrable en la historia del fútbol argentino y estará para siempre en Brandsen 805.Deportes16/10/2025
La muerte de Miguel Ángel Russo generó conmoción en Boca y el mundo del fútbol argentino. Sus restos ya encontraron su lugar de descanso final en La Bombonera.
Luego de un emotivo velatorio masivo en el Hall Central de Brandsen 805 y la posterior cremación en el Cementerio de Pilar, este jueves se cumplió el deseo de la familia y una parte de las cenizas del histórico entrenador fueron depositadas en el templo “Xeneize”, el lugar donde cimentó su idolatría al conseguir la Copa Libertadores 2007.
La ceremonia íntima de inhumación estuvo cargada de una profunda emoción y se desarrolló en un marco de estricto respeto. Contó con la presencia de su círculo más cercano, incluyendo a su pareja y a su hijo, Ignacio Russo.
La asistencia de su hijo tuvo una carga simbólica especial, ya que venía de rendirle el homenaje más sentido: marcar un gol clave en el fútbol argentino a solo horas de la partida de su padre, un gesto que conmovió a todo el deporte nacional y que selló una despedida donde el amor al fútbol y a la familia fueron los protagonistas.
Los han adquirido aficionados de 212 países y territorios . La mayor demanda procede de Estados Unidos, Canadá y México.
El presidente del elenco cordobés calentó la previa del duelo por el torneo local y apuntó contra el arquero campeón del mundo.
Previa picante: "Pincha o plomo", el mural de Estudiantes que apareció antes del clásicoDeportes16/10/2025
Un dibujo apareció en las paredes de 19 y 33 en la antesala del clásico ante Gimnasia. Mientras tanto, la municipalidad comenzó a tapar murales en las inmediaciones del estadio UNO para evitar conflictos.
Aumentaron los precios de las entradas para ver al Albo ante Estudiantes de Río CuartoDeportes16/10/2025
Gimnasia y Tiro confirmó los nuevos valores de las entradas para el partido del próximo sábado 22 hs ante Estudiantes de Río Cuarto, correspondiente al encuentro de ida del Reducido de la Primera Nacional, que se jugará en el Gigante del Norte.
El equipo nacional logró dar otro paso hacia la gloria ante el cuadro cafetero por una de las semifinales del certamen. El gol del partido lo hizo Mateo Silvetti.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Milei habilitó la venta total de las cuatro sociedades hidroeléctricas creadas por el EstadoPolítica15/10/2025
El Ministerio de Economía aprobó nuevas modificaciones al pliego del concurso internacional para vender las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Alerta amarilla por tormentas en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.