Un fotógrafo salteño retrató a un yaguareté y su imagen será tapa de una revista internacional

Se trata de Santiago Arias Figueroa quien fotografió a “Porá” un yaguareté, en el Impenetrable de Chaco. Ganó el concurso para ser tapa de la revista australiana creada por la familia de Steve Irwin, el reconocido naturalista.Sociedad15/10/2025
El fotógrafo salteño, Santiago Arias Figueroa, nació con un ojo para la belleza natural. Su pasión lo llevó a un reconocimiento internacional: una de sus fotos fue elegida como portada de la revista Crikey Magazine, publicación australiana creada por la familia de Steve Irwin, el reconocido naturalista.
“Hubo muchos meses de trabajo previo, planeando el viaje. Voy al Impenetrable por Rewilding, que es una ONG que trabaja en la reintroducción de especies con el yaguareté en Iberá, en Chaco y en Salta. Me invitaron y tuvimos la gran surte de verlo a Porá, uno de los yaguareté del proyecto”, explicó Santiago, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries.
Santiago creció en el campo, en Salta, siempre en contacto con la naturaleza y curiosidad por los animales. “La fotografía es algo que realmente se une mucho a la naturaleza de una forma automática, era lo que mi ojo iba a buscar. Entonces, comienzo a tomar fotos de animales, de plantas, desde los 12 años”, expresó.
A la edad de 21 años, ya trabajó en proyectos en Costa Rica y países de África. “Hay que tener paciencia realmente y una buena preparación. Yo ando con mucho equipo, para encargar mi batería, para llevar mis cosas, para dormir, para comer. Es bastante movilización en cuanto a equipo para poder lograr este tipo de fotos”, señaló.
Finalmente, Santiago resaltó que su objetivo va más allá de lo artístico, quiere crear un puente entre las personas y la fauna argentina: “Mi fotografía busca generar conciencia, dar a conocer animales que quizás muchos no conocen. La idea es que eso lleve a cuidarlos, a proteger lo que tenemos”.
Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. En este marco, la fachada del edificio histórico se teñirá de esos colores a las 19 hs como símbolo de amor y recuerdo, con el fin de generar concientización en la comunidad.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.