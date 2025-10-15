Un fotógrafo salteño retrató a un yaguareté y su imagen será tapa de una revista internacional

El fotógrafo salteño, Santiago Arias Figueroa, nació con un ojo para la belleza natural. Su pasión lo llevó a un reconocimiento internacional: una de sus fotos fue elegida como portada de la revista Crikey Magazine, publicación australiana creada por la familia de Steve Irwin, el reconocido naturalista.

“Hubo muchos meses de trabajo previo, planeando el viaje. Voy al Impenetrable por Rewilding, que es una ONG que trabaja en la reintroducción de especies con el yaguareté en Iberá, en Chaco y en Salta. Me invitaron y tuvimos la gran surte de verlo a Porá, uno de los yaguareté del proyecto”, explicó Santiago, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries.

Santiago creció en el campo, en Salta, siempre en contacto con la naturaleza y curiosidad por los animales. “La fotografía es algo que realmente se une mucho a la naturaleza de una forma automática, era lo que mi ojo iba a buscar. Entonces, comienzo a tomar fotos de animales, de plantas, desde los 12 años”, expresó.

A la edad de 21 años, ya trabajó en proyectos en Costa Rica y países de África. “Hay que tener paciencia realmente y una buena preparación. Yo ando con mucho equipo, para encargar mi batería, para llevar mis cosas, para dormir, para comer. Es bastante movilización en cuanto a equipo para poder lograr este tipo de fotos”, señaló.

Finalmente, Santiago resaltó que su objetivo va más allá de lo artístico, quiere crear un puente entre las personas y la fauna argentina: “Mi fotografía busca generar conciencia, dar a conocer animales que quizás muchos no conocen. La idea es que eso lleve a cuidarlos, a proteger lo que tenemos”.