El Cabildo se iluminará en homenaje a bebés fallecidos durante el embarazo o el nacimiento
Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. En este marco, la fachada del edificio histórico se teñirá de esos colores a las 19 hs como símbolo de amor y recuerdo, con el fin de generar concientización en la comunidad.Sociedad15/10/2025
Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, una fecha que busca acompañar el duelo doloroso de las familias que pierden a sus bebés durante la gestación, el parto o poco tiempo después del nacimiento.
En este marco, el Cabildo Histórico de Salta será iluminado este martes a las 19 horas con los colores que representan esta causa.
“Invitamos a mamás, papás, abuelos, tíos, padrinos, amigos, porque todos formamos parte de los lazos de nuestros hijos y todos podemos acompañar este duelo. Hoy vemos que muchos papás también buscan contención, y eso es muy importante para nosotros”, expresó en Aries la integrante del grupo “Estrellitas Fugaces”, Marcela Tamayo.
La actividad se suma a la iniciativa global conocida como “Ola de Luz”, que consiste en encender una vela entre las 19 y las 20 horas en todo el mundo como símbolo de recuerdo. “Decimos que es una luz para encender la oscuridad que es ese momento monstruoso”, señaló.
Tamayo recordó que hace 20 años, cuando vivió por primera vez la pérdida de un embarazo, no existía acceso a información, ni redes de apoyo, por lo que “para que ninguna mamá pase lo mismo”, forma parte de la Red Latinoamericana de Contención.
“Hoy también están invitadas las mamás de trombofilia, el grupo que pertenezco, porque es la primer causa de la muerte, abarca muchas patologías, de depresión alta, preclamsia, desprendimiento de placenta, el doble nudo de cordón”, señaló.
Desde el grupo de Estrellitas Fugaces de Salta, actualmente integrado por 16 mamás, invitan a todos los que atraviesen el duelo de la pérdida de un bebé a comunicarse con ellos en la cuenta de Instagram.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.