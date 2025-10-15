Tras el pedido de Trump, el Gobierno busca reducir la influencia tecnológica china

Es parte de lo que hablaron Javier Milei y Donald Trump en su visita a la Casa Blanca de este martes. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, hizo énfasis ayer en el interés y en la condicionalidad de que la Casa Rosada no tenga “puertos, bases militares y centros de observación” relacionados a Beijing en su territorio.

El presidente estadounidense expresó además que “pueden tener algo de comercio, pero no deberían ir más allá” e insistió en que le molestaría mucho que haya mayores vínculos. “Definitivamente, no deberían hacer nada relacionado con lo militar con China. Y si eso está ocurriendo, me molestaría mucho”, agregó.

Es por eso que la mesa chica de Balcarce 50 busca dar muestras de que cumplirá con la condición geopolítica del apoyo financiero norteamericano. El acuerdo incluye darle posiciones favorables a privados y aliados de los Estados Unidos vinculados a la exploración satelital, las telecomunicaciones y la explotación de recursos estratégicos, como litio, uranio, energía hidroeléctrica, entre otros.

Uno de los puntos en la mira del Gobierno es desarticular la base china en Neuquén, que se construyó tras la firma en 2012 de un acuerdo entre la empresa China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) por el que se instaló una antena y por la posterior explotación de un terreno de 200 hectáreas por 50 años. “Ya tenemos una serie de ideas para que deje de operar”, expresan en Nación.

Lo mismo aplica para la antena espacial china en San Juan, que está ubicada en el Parque Nacional El Leoncito. Se trata del Radio Telescopio Chino-Argentino (CART), que tiene un diámetro de cuarenta metros. El Ejecutivo ya trabó en la Aduana las últimas piezas que llegaron al país para completar su construcción y no firmó la renovación del convenio.

La Casa Rosada también planea dejar en stand-by las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz, más allá de que Nación firmó en julio un memorándum de entendimiento para reactivar la segunda obra. El acuerdo incluyó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al gobernador Claudio Vidal, a los representantes de la energética y a quienes integran la unión transitoria de empresas (UTE), que está a cargo de la construcción.

En Balcarce 50 reconocen que quieren impulsar la reactivación del radar de la empresa Leolabs, que está instalado en Tolhuin en la provincia de Tierra del Fuego. Es uno de los pedidos que realizó el jefe del Comando Sur, Alvin Hosley, cuando visitó la Argentina. En la administración estadounidense sostienen que su finalidad es la exploración espacial y proveer de información a empresas como SpaceX o la NASA. “La empresa avisó que se va a ir porque hubo trabas con la provincia, pero nuestra intención es ponerlo en marcha, incluso hasta con otra empresa estadounidense, si hace falta”, agregan en el oficialismo.

