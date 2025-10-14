Caso Vicente Cordeyro: mantienen restricciones de acceso en la Reserva de Las Yungas

La Municipalidad de San Lorenzo informó que continúa restringido el acceso a la Reserva Municipal de Las Yungas, en el marco de la investigación por la muerte del excomisario Vicente Cordeyro.

fiscales conferencia caso cordeyro

La Municipalidad de San Lorenzo confirmó que se mantiene restringido el acceso a la Reserva Municipal de Las Yungas mientras avanza la investigación judicial por la muerte del excomisario Vicente Cordeyro.

La medida responde los trabajo que realiza la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

fiscales conferencia caso cordeyroCaso Cordeyro: cómo los fiscales reconstruyeron las últimas horas del excomisario

El hallazgo sin vida del excomisario  Vicente Cordeyro se produjo el sábado en cercanías al cerro Elefante, dentro del área de la reserva.

Desde entonces, las autoridades municipales señalaron que el ingreso permanecerá limitado hasta tanto se completen las pericias y diligencias dispuestas por el Ministerio Público Fiscal.

