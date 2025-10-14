Nación aplazó la implementación de cobros automatizados en rutas nacionales

Los pilotos ratificaron una medida de fuerza tras el fracaso en la negociación salarialArgentina14/10/2025
APLA realizará asambleas el viernes 24 de octubre, lo que podría generar demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país.
El Decreto 733/2025 modifica el cronograma de cobro en rutas nacionales, estableciendo nuevas fechas y modalidades de pago automático.Argentina14/10/2025
El Gobierno nacional estableció una nueva fecha límite para que todos los peajes nacionales de Argentina cuenten con las vías automáticas con barreras y /o con vías free flow, tal y como sucede actualmente con la autopista Illia. De este modo, la implementación total será para 2027.
El Decreto 733/2025 del Boletín Oficial modifica el artículo 20 del Decreto N°196/2025, el cual había establecido un cronograma para la implementación de sistemas de cobro de peajes en rutas nacionales.
La Dirección Nacional de Vialidad, bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, deberá asegurar que, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas concesionarias cuenten con el pago remoto sin la intervención del empleado y el efectivo.
La normativa intenta optimizar el tránsito vehicular y promover el uso del dispositivo TelePASE para garantizar un cobro más eficiente y reduciendo la evasión. La medida comienza a regir desde el martes 14 de octubre, según aclara el mismo documento y aclara que “la Dirección Nacional Vialidad podrá modificar el plazo cuando las características de cada tramo y/o estación de peaje así lo justifiquen”.
El artículo 19 del Decreto N°196/2025 precisa las diferencias en cada tipo de vía:
Con información de C5N
APLA realizará asambleas el viernes 24 de octubre, lo que podría generar demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país.
La economía del país se desacelerará más de lo previsto, aunque seguirá por encima del promedio de estimaciones locales, según el informe Perspectivas Económicas Mundiales.
El ministro de Desregulación admitió que el traspaso de las rutas al sector privado “se demoró más de lo previsto” y defendió el fin de la obra pública estatal por “la corrupción del kirchnerismo”.
El Gobierno analiza una reforma previsional que podría implicar un aumento en la cantidad de años de aportes mínimos requeridos para jubilarse, un tema clave en los acuerdos con el FMI. La propuesta apunta a subir gradualmente la edad a 70 años para ambos sexos a partir de 2030.
El IOSFA es un ente autárquico bajo la fiscalización y control del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri; y el organismo que le prestó $40.000 millones —el IAF— también depende de Defensa.
El Gobierno nacional registró una mejora significativa en el desempeño de las aerolíneas que operan en el país, lo que se traduce en una disminución de los reclamos por parte de los pasajeros.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.