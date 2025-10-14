Melconian advirtió que el acuerdo con EEUU "solo alarga la vida del mercado cambiario"

Los pilotos ratificaron una medida de fuerza tras el fracaso en la negociación salarialArgentina14/10/2025
APLA realizará asambleas el viernes 24 de octubre, lo que podría generar demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país.
El expresidente del Banco Nación cuestionó el alcance del convenio anunciado por Scott Bessent y aseguró que el Gobierno “tocó su último timbre”.Argentina14/10/2025
El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, analizó el reciente a cuerdo financiero entre la Argentina y Estados Unidos, anunciado por Scott Bessent, y sostuvo que “solo alarga la vida del mercado cambiario”. Aunque expresó su deseo de que el entendimiento “salga bien”, advirtió que “era el último timbre que le quedaba al Gobierno Nacional”.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Melconian cuestionó la falta de claridad del convenio sellado con el Tesoro estadounidense. “Scott Bessent alargó la vida del mercado cambiario. No se conoce mucho sobre este acuerdo, todavía sigue siendo un tuit que no informa un monto formal ni cuánto y cómo se va a devolver”, planteó el economista.
Pese a su tono crítico, señaló que espera que el acuerdo tenga buenos resultados, aunque remarcó el contexto de urgencia en el que fue alcanzado: “Si no aparecía Bessent, estábamos jodidos. Estos 10 días hábiles estamos a cargo de él”, dijo, en referencia a la cercanía de las elecciones nacionales del 26 de octubre. “Si mañana hubiera un cambio de gobierno, esto te deja muy maniatado”, agregó.
El expresidente del Banco Nación sostuvo que el principal problema estructural de la economía argentina es su dependencia de la deuda y la falta de acumulación de reservas. “El Gobierno, en lugar de vender, tiene que comprar dólares para acumular reservas”, explicó.
Melconian insistió en que las reservas del Banco Central “siguen siendo negativas”, ya que “los activos que posee, incluyendo los desembolsos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), son simultáneamente pasivos”.
Finalmente, advirtió que la recuperación económica requiere más que estabilidad cambiaria: “No basta con tener el tipo de cambio adecuado y recuperar la capacidad de exportar y acumular reservas, sino también reactivar el mercado local”. En esa línea, afirmó que sectores como la industria, el comercio y la construcción “todavía siguen en negativos importantes”.
Con información de Ámbito
APLA realizará asambleas el viernes 24 de octubre, lo que podría generar demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país.
La economía del país se desacelerará más de lo previsto, aunque seguirá por encima del promedio de estimaciones locales, según el informe Perspectivas Económicas Mundiales.
El ministro de Desregulación admitió que el traspaso de las rutas al sector privado “se demoró más de lo previsto” y defendió el fin de la obra pública estatal por “la corrupción del kirchnerismo”.
El Gobierno analiza una reforma previsional que podría implicar un aumento en la cantidad de años de aportes mínimos requeridos para jubilarse, un tema clave en los acuerdos con el FMI. La propuesta apunta a subir gradualmente la edad a 70 años para ambos sexos a partir de 2030.
El IOSFA es un ente autárquico bajo la fiscalización y control del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri; y el organismo que le prestó $40.000 millones —el IAF— también depende de Defensa.
El Gobierno nacional registró una mejora significativa en el desempeño de las aerolíneas que operan en el país, lo que se traduce en una disminución de los reclamos por parte de los pasajeros.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.