Melconian advirtió que el acuerdo con EEUU "solo alarga la vida del mercado cambiario"

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, analizó el reciente a cuerdo financiero entre la Argentina y Estados Unidos, anunciado por Scott Bessent, y sostuvo que “solo alarga la vida del mercado cambiario”. Aunque expresó su deseo de que el entendimiento “salga bien”, advirtió que “era el último timbre que le quedaba al Gobierno Nacional”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Melconian cuestionó la falta de claridad del convenio sellado con el Tesoro estadounidense. “Scott Bessent alargó la vida del mercado cambiario. No se conoce mucho sobre este acuerdo, todavía sigue siendo un tuit que no informa un monto formal ni cuánto y cómo se va a devolver”, planteó el economista.

Pese a su tono crítico, señaló que espera que el acuerdo tenga buenos resultados, aunque remarcó el contexto de urgencia en el que fue alcanzado: “Si no aparecía Bessent, estábamos jodidos. Estos 10 días hábiles estamos a cargo de él”, dijo, en referencia a la cercanía de las elecciones nacionales del 26 de octubre. “Si mañana hubiera un cambio de gobierno, esto te deja muy maniatado”, agregó.

El expresidente del Banco Nación sostuvo que el principal problema estructural de la economía argentina es su dependencia de la deuda y la falta de acumulación de reservas. “El Gobierno, en lugar de vender, tiene que comprar dólares para acumular reservas”, explicó.

Melconian insistió en que las reservas del Banco Central “siguen siendo negativas”, ya que “los activos que posee, incluyendo los desembolsos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), son simultáneamente pasivos”.

Finalmente, advirtió que la recuperación económica requiere más que estabilidad cambiaria: “No basta con tener el tipo de cambio adecuado y recuperar la capacidad de exportar y acumular reservas, sino también reactivar el mercado local”. En esa línea, afirmó que sectores como la industria, el comercio y la construcción “todavía siguen en negativos importantes”.

