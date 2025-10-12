Encuentran en Egipto una fortaleza con más de 3000 años de antigüedad

Egipto informó el hallazgo de una fortaleza militar del período del Imperio Nuevo (1550–1069 a.C.) en el norte del Sinaí. La estructura fue descubierta en el yacimiento arqueológico de Tel al-Kharouba, en el área de Sheikh Zuweid, según confirmó el Ministerio de Turismo y Antigüedades.



Con una superficie de unos 8.000 metros cuadrados, la fortaleza triplica en tamaño a otra hallada en la década de 1980 en el mismo sitio, a unos 700 metros de distancia. El hallazgo se suma a la red de construcciones defensivas que los antiguos egipcios levantaron a lo largo de la Ruta Militar de Horus, un corredor estratégico que conectaba Egipto con Palestina y servía de línea de defensa frente a incursiones externas.



El ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathy, sostuvo que el descubrimiento “es una prueba tangible de la capacidad técnica y militar del Imperio Nuevo para construir sistemas defensivos integrados”. También indicaron que el hallazgo “refuerza la importancia de Sinaí como territorio clave en la historia cultural y militar egipcia”.

Por su parte, el secretario general del Consejo Superior de Antigüedades, Mohamed Ismail Khaled, indicó que la estructura “contribuye a completar el mapa de fortificaciones en la frontera oriental” y destacó que estos descubrimientos “permiten comprender la dimensión institucional y estratégica del antiguo Estado egipcio”.

Las excavaciones revelaron parte de la muralla sur, de 105 metros de largo y 2,5 de ancho, una entrada lateral de 2,2 metros y once torres defensivas. También se identificaron restos de las murallas norte y oeste, aunque las tareas se vieron dificultadas por la acumulación de dunas móviles.



Los arqueólogos señalaron que la fortaleza atravesó distintas fases de restauración, con modificaciones estructurales en su entrada sur. El equipo espera continuar las excavaciones para exponer las murallas completas y localizar el puerto militar que habría funcionado en la zona costera.

