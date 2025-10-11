Milei se reunió con Zdero y viaja a Corrientes para un acto en la costanera

El presidente Javier Milei arribó este sábado a la provincia de Chaco para darle continuidad a la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Minutos antes del mediodía, fue recibido por el gobernador local Leandro Zdero y luego se trasladó a la Plaza Belgrano para compartir un acto con simpatizantes libertarios y los candidatos provinciales.



Allí, con un megáfono, brindó un breve discurso desde la camioneta que lo trasladaba junto a su hermana y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, aniquilando la pobreza, si seguimos siendo en el mundo un ejemplo de lo que hay que hacer o si queremos volver al modelo del pasado que hizo de la Argentina un país pobre. Por eso les pido que sigan aguantando, que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena, porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede", afirmó el jefe de Estado.



Tras su paso por Chaco, Milei se trasladará a Corrientes donde se espera que a las 17 Milei realice una recorrida por la Av. Costanera y 25 de Mayo junto a la ex vedette y candidata a diputada, Virginia Gallardo; e Isidoro Redcozub, cabeza de listas para el Senado.

"Aquí está llegando el Presidente a Resistencia, acompañado por el gobernador Zdero. En esta camioneta es en la que viene Milei. Saca la mano por la ventanilla para saludar a los chaqueños que han llegado para poder saludarlo. Veremos por donde se termina bajando y si en definitiva va hacia una especie de tarima que habían armado o no, habla en este lugar", informó desde el lugar el periodista de C5N Nicolás Munafó.

En ambos actos de campaña se espera un amplio operativo de seguridad, después las últimas visitas del Presidente que terminaron con diferentes expresiones de repudio por parte de la ciudadanía, como por ejemplo ocurrió en Ushuaia, Santa Fe y Mar del Plata.

Con información de C5N