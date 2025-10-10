Milei recorrerá junto a Santilli la planta de Sidersa, la primera industria incorporada al RIGI

“La política está desconectada de la gente”, denunció Guaymás
El dirigente gremial cuestionó el gasto en cuestiones electorales y alertó sobre la inflación, el cierre de empresas y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
El presidente Javier Milei se trasladará este viernes a San Nicolás para una visita institucional a las instalaciones de Sidersa, una de las primeras industrias incorporadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).Política10/10/2025
El presidente Javier Milei continuará con sus recorridas de campaña y se trasladará este viernes a la ciudad de San Nicolás, a fin de visitar las instalaciones de Sidersa, una de las primeras industrias argentinas incorporadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Estará acompañado por el diputado Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre.
Según supo Ámbito, se trata de una visita institucional, sin acto político ni caminatas junto a la militancia. La presencia del mandatario tiene como objetivo supervisar el avance del proyecto Sidersa+, que contempla la construcción de una planta siderúrgica de última generación en la ciudad y está orientado a la producción eficiente y sustentable de acero.
El proyecto, que demandará una inversión aproximada de u$s300 millones, fue aprobado en julio pasado a través de la Resolución 1028/2005 del Ministerio de Economía. Se trata de la primera iniciativa netamente industrial incorporada al régimen.
La visita permitirá supervisar el avance del proyecto Sidersa+, una planta siderúrgica de última generación con una inversión de u$s300 millones.
Con información de Ámbito
El dirigente gremial cuestionó el gasto en cuestiones electorales y alertó sobre la inflación, el cierre de empresas y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.
El presidente argentino destacó la lucha de la dirigente venezolana contra la “narcodictadura” de Nicolás Maduro y la calificó como una inspiración para la defensa de la libertad y la democracia.
La BUP mostrará a José Luis Espert y Karen Reichardt como los dos primeros candidatos libertarios, a pesar de que el primero renunció a su lugar. Cuál es la estrategia oficialista en PBA.
Guillermo Francos, afirmó que no cree que una parte del acuerdo con la Casa Blanca implique excluir a Beijing de la Argentina.
El presidente visitará la planta de Sidersa junto a Diego Santilli y Santiago Passaglia, en un intento por captar el voto antikirchnerista.
El titular de la Secretaría del Tesoro afirmó que EEUU sacará "mucho provecho" de la asistencia financiera que le dará el gobierno de Donald Trump a Javier Milei.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, celebró que más de un millón de personas ya cobran sus planes sociales a través de Mercado Pago y pidió que se permita hacer lo mismo con jubilaciones y pensiones.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.