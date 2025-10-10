Brecha de expensas en Argentina: Neuquén, Mendoza y Catamarca encabezan los costos más altos

La Administración de Parques Nacionales y Rewilding Argentina refuerzan la población de la especie en peligro crítico de extinción.
A nivel nacional, existe una brecha en los valores de las expensas en los edificios. Los propietarios e inquilinos de Neuquén tuvieron que destinar poco más $250.000 en promedio para los gastos de mantenimiento del edificio, mientras que en Ciudad de Buenos Aires, $208.056,34.
Así, la diferencia de precios alcanzó 21,10% en agosto entre la provincia patagónica y CABA. Si se compara con los valores de las expensas en Salta o San Luis, la brecha se amplía cada vez más y llega casi a 400%.
Los datos se desprenden de un relevamiento que realizó Octavo piso al comparar el precio de los gastos de mantenimiento de 200.000 unidades en todo el país.
Neuquén, Mendoza y Catamarca fueron las provincias donde las expensas son más costosas. En los tres casos, los gatos superaron los $210.000 mensuales.
En el otro extremo, los costos en los edificios de Santa Fe, Chubut y Chaco, oscilaron entre $75.000 y $100.000, respectivamente.
Ranking nacional de expensas: en qué provincias son más costosas y más accesibles
Según el informe de la plataforma, el ranking promedio de expensas en edificios durante agosto fue el siguiente:
- Neuquén: $251.964,92.
- Mendoza: $233.711,79.
- Catamarca: $214.291,21.
- Ciudad de Buenos Aires (CABA): $208.056,34.
- Entre Ríos: $163.874,24.
- Buenos Aires: $152.681,23.
- Misiones: $149.514,99.
- Córdoba: $148.153,54.
- Tucumán: $143.489,10.
- Jujuy: $129.035,30.
- Río Negro: $115.606,70.
- Santa Fe: $98.395,17.
- Chubut: $96.715,70.
- Chaco: $75.456,04.
- Salta: $57.378,98.
- San Luis: $50.541,93.
Por su parte, el informe destacó que desde abril hasta agosto, la evolución de precios de las expensas en la Ciudad de Buenos Aires llegó al 42%, mientras que en la provincia de Buenos Aires, totalizó en 17%.
Cuáles son las provincias con expensas más costosas en barrios cerrados
En el informe de Octavo piso, también se analizó las expensas para los barrios cerrados. En ese caso, la provincia de Buenos Aires lidera el ranking y los gastos alcanzaron $517.578,94 en agosto.
Le siguió Córdoba, donde a los valores de las expensas llegaron a $291.812,88 y Tierra del Fuego completó el podio con $277.600,82 promedio.
Por el contrario, Río Negro, Salta y San Luis son las provincias con los valores más bajos de los gastos de mantenimientos en barrios privados.
Con información de TN
