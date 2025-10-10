“No se puede gobernar con libertinos”: Farizano cuestionó al gobierno de Milei

En El Acople, el diputado provincial mandato cumplido por la Unión Cívica Radical, José María Farizano, realizó duras declaraciones en el marco de la campaña electoral rumbo a los comicios del 26 de octubre, donde expresó su respaldo al radicalismo y criticó con firmeza a distintos sectores políticos.

“Yo espero que Urtubey no llegue, porque realmente es una vergüenza lo de Urtubey”, afirmó el dirigente, al tiempo que ratificó su apoyo a los candidatos de su espacio: “Apoyo a la gente de mi partido, está Natalio Iglesias como candidato a senador y Soledad Farfán como candidata a diputado nacional”.

Farizano valoró que el radicalismo compita sin alianzas en esta elección. “Me agrada que el radicalismo vaya solo, por eso lo voy a votar. La vez pasada, cuando fueron con Juan Carlos Romero, voté en blanco. No puedo aceptar arreglos políticos con pensamientos y doctrinas que generaron perjuicios importantes al país”, expresó.

En esa línea, recordó su decisión en las elecciones nacionales de 2023: “Voté en blanco y lo dije públicamente, porque esa segunda vuelta era otra interna peronista: Milei versus Massa. Son dos versiones del peronismo, la del menemismo y la del kirchnerismo. El peronismo nos lleva de las narices y no deja que el país se reconstruya con un sistema republicano”.

El exlegislador también apuntó contra Alfredo Olmedo, “dirigentes “outsiders”” y el rumbo actual del gobierno libertario. “Toda esta gente irrumpe sin estructura ni formación política. Este país no se va a arreglar si no se tocan temas de fondo: la reforma laboral y la del sistema jubilatorio. El sistema previsional está quebrado y hay que desensamblar lo contributivo del asistencialismo del Estado”, aseguró.

Finalmente, criticó el rumbo del oficialismo: “Esta gente se dice liberal, pero no son liberales, son libertinos”, concluyó Farizano.