Denuncian "incendios intencionales" que derribaron postes eléctricos dejando sin luz a localidades de Orán

Habrá diferentes cortes en la zona del Monumento a Güemes a partir de las 7 de la mañana. Se llevará a cabo un acto y un desfile.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos denunció hechos de vandalismo en el norte provincial. Los relevamientos constataron la presencia de grandes cantidades de leña acopiada en la base de los postes, material que habría sido utilizado para provocar el fuego.Salta09/10/2025
Este viernes el Ente Regulador de los Servicios Públicos denunció hechos de vandalismo en el norte provincial, que provocaron la interrupción del servicio de energía eléctrica en Embarcación y localidades aledañas.
Durante el recorrido de verificación realizado por las cuadrillas técnicas de la empresa distribuidora EDESA, se detectaron dos puntos de conflicto donde postes de media tensión fueron derribados a causa de incendios intencionales. Las estructuras afectadas formaban parte del distribuidor nuevo de Embarcación, que abastece a más de 6.200 usuarios, y del distribuidor de Dragones, que alimenta a más de 3.200.
Los relevamientos constataron la presencia de grandes cantidades de leña acopiada en la base de los postes, material que habría sido utilizado para provocar el fuego y dañar la infraestructura eléctrica.
Desde el Ente Regulador se requirió a la empresa distribuidora la inmediata reposición del servicio y la presentación de las denuncias correspondientes, las cuales fueron formalizadas en la Comisaría de Embarcación.
El organismo destacó la gravedad de estos hechos, que afectan directamente a miles de usuarios, y reafirmó su compromiso de acompañar las acciones necesarias para garantizar la seguridad del sistema eléctrico y la continuidad del servicio en toda la provincia.
Desde las 16 horas intervienen dotaciones de Bomberos de la Policía de Salta, Bomberos Voluntarios y recursos de Emergencias del municipio.
El mandatario visitó las 20 viviendas finalizadas, que fueron paralizadas por Nación pero que gracias a la Provincia pudieron reactivarse. También recorrió la plaza en b° San Francisco, próxima a finalizarse y la ampliación del hospital local.
El foco ígneo se registra en el sector oeste del Cerro Elefante. Trabajan en el sofocamiento Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios con distintos recursos operativos.
El Senado de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé prorrogar por un año la suspensión de los desalojos de pequeños productores. La ley original data del año 2010, según se informó.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo una serie de condiciones principales.
Por Aries, el diputado nacional Eduardo Valdés, refirió al pedido de licencia de su par, José Luis Espert, imputado por lavado de dinero. “Los hechos hoy superan la imaginación, todo era verdad”, indicó.
Después de la polémica desatada por un oficio judicial contra del libertario José Luis Espert, la Cámara de Diptuados retomó el pedido hecho por la justicia federal de Salta en junio y definió el desafuero de Estrada.
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.