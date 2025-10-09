Denuncian "incendios intencionales" que derribaron postes eléctricos dejando sin luz a localidades de Orán

Este viernes el Ente Regulador de los Servicios Públicos denunció hechos de vandalismo en el norte provincial, que provocaron la interrupción del servicio de energía eléctrica en Embarcación y localidades aledañas.

Durante el recorrido de verificación realizado por las cuadrillas técnicas de la empresa distribuidora EDESA, se detectaron dos puntos de conflicto donde postes de media tensión fueron derribados a causa de incendios intencionales. Las estructuras afectadas formaban parte del distribuidor nuevo de Embarcación, que abastece a más de 6.200 usuarios, y del distribuidor de Dragones, que alimenta a más de 3.200.

Los relevamientos constataron la presencia de grandes cantidades de leña acopiada en la base de los postes, material que habría sido utilizado para provocar el fuego y dañar la infraestructura eléctrica.

Desde el Ente Regulador se requirió a la empresa distribuidora la inmediata reposición del servicio y la presentación de las denuncias correspondientes, las cuales fueron formalizadas en la Comisaría de Embarcación.

El organismo destacó la gravedad de estos hechos, que afectan directamente a miles de usuarios, y reafirmó su compromiso de acompañar las acciones necesarias para garantizar la seguridad del sistema eléctrico y la continuidad del servicio en toda la provincia.