Israel aprobó el acuerdo con Hamas para el intercambio de rehenes por prisioneros

El presidente ruso reconoció que las defensas aéreas de Rusia fueron responsables de derribar el avión de Azerbaijan Airlines el 25 de diciembre de 2024 en Kazajistán, que causó la muerte de 38 personas.
El Gabinete de Israel aprobó el borrador de un acuerdo para intercambiar los rehenes retenidos por Hamas por prisioneros palestinos, según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu la madrugada del viernes.
Se trata de un paso clave para implementar el alto el fuego y el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos negociado por el presidente estadounidense Donald Trump. El breve comunicado publicado se centró en la liberación de los rehenes y no mencionó los demás aspectos del plan de Trump para poner fin a la guerra.
La liberación de los 48 rehenes (20 de ellos con vida), a cambio de unos 2.000 prisioneros de seguridad palestinos y una retirada parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), constituye la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump.
La mayoría de los ministros del gabinete votaron a favor del acuerdo, incluido el ministro Ofir Sofer, del partido ultraderechista Sionismo Religioso del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, cuyos demás ministros se opusieron al acuerdo. Lo mismo hicieron todos los miembros del partido ultranacionalista Otzma Yehudit.
El Ejército israelí se retirará ahora a nuevas líneas dentro de la Franja de Gaza, manteniendo un despliegue que controla alrededor del 53% del territorio gazatí, tras lo cual comenzará el plazo de 72 horas para que Hamas libere a todos los rehenes.
Más temprano, un alto funcionario de Hamas y principal negociador pronunció un discurso en el que expuso los elementos centrales del acuerdo de alto el fuego: la liberación por parte de Israel de unos 2.000 prisioneros palestinos, la apertura del cruce fronterizo con Egipto, el acceso a la ayuda humanitaria y la retirada de Gaza.
El acuerdo entre Israel y Hamás para un alto el fuego y la liberación de rehenes ingresó en una etapa decisiva, mientras el gabinete de Benjamin Netanyahu se preparaba para votar su aprobación.
Tras la caída de Lecornu, el presidente francés nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas.
El pacto de paz acordado prevé la excarcelación de 1950 palestinos y la liberación de rehenes israelíes, pero excluye a líderes históricos y a los responsables del ataque.
El concierto de la popular agrupación de cumbia se convirtió en una escena de caos cuando desconocidos abrieron fuego desde la parte posterior del escenario en el Círculo Militar de Chorrillos.
La Academia Sueca destacó su obra “convincente y visionaria” que, incluso en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte y la literatura.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo una serie de condiciones principales.
Por Aries, el diputado nacional Eduardo Valdés, refirió al pedido de licencia de su par, José Luis Espert, imputado por lavado de dinero. “Los hechos hoy superan la imaginación, todo era verdad”, indicó.
Después de la polémica desatada por un oficio judicial contra del libertario José Luis Espert, la Cámara de Diptuados retomó el pedido hecho por la justicia federal de Salta en junio y definió el desafuero de Estrada.
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.