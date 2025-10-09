Israel aprobó el acuerdo con Hamas para el intercambio de rehenes por prisioneros

El Gabinete de Israel aprobó el borrador de un acuerdo para intercambiar los rehenes retenidos por Hamas por prisioneros palestinos, según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu la madrugada del viernes.

Se trata de un paso clave para implementar el alto el fuego y el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos negociado por el presidente estadounidense Donald Trump. El breve comunicado publicado se centró en la liberación de los rehenes y no mencionó los demás aspectos del plan de Trump para poner fin a la guerra.

La liberación de los 48 rehenes (20 de ellos con vida), a cambio de unos 2.000 prisioneros de seguridad palestinos y una retirada parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), constituye la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump.

La mayoría de los ministros del gabinete votaron a favor del acuerdo, incluido el ministro Ofir Sofer, del partido ultraderechista Sionismo Religioso del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, cuyos demás ministros se opusieron al acuerdo. Lo mismo hicieron todos los miembros del partido ultranacionalista Otzma Yehudit.

El Ejército israelí se retirará ahora a nuevas líneas dentro de la Franja de Gaza, manteniendo un despliegue que controla alrededor del 53% del territorio gazatí, tras lo cual comenzará el plazo de 72 horas para que Hamas libere a todos los rehenes.

Más temprano, un alto funcionario de Hamas y principal negociador pronunció un discurso en el que expuso los elementos centrales del acuerdo de alto el fuego: la liberación por parte de Israel de unos 2.000 prisioneros palestinos, la apertura del cruce fronterizo con Egipto, el acceso a la ayuda humanitaria y la retirada de Gaza.