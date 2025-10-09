Acuerdo entre Israel y Hamás: aseguran que todas las partes firmaron la primera fase del plan de paz

El documento preliminar, que marca la primera fase del plan de paz, fue firmado en Egipto por los representantes de todas las delegaciones, según confirmó la portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian. “El borrador final de la primera fase ha sido firmado esta mañana en Egipto por todas las partes para liberar a todos los rehenes”, expresó Bedrosian ante los periodistas.

Pese a ese anuncio, el Ejecutivo israelí aclaró que el entendimiento solo entrará en vigor cuando reciba la aprobación del gabinete. La votación se programó para las 18 hora local (12 en la Argentina), tras una reunión previa del gabinete de seguridad.

Controversia por la lista de prisioneros

Las discusiones más intensas se concentraron en torno a los nombres de los prisioneros palestinos incluidos en la negociación. Entre los reclamos de Hamás figuraba el del histórico dirigente de Fatah, Marwan Barghouti, preso en Israel desde hace más de dos décadas.

Sin embargo, el Gobierno israelí rechazó de plano su inclusión en el intercambio. “Lo que les puedo decir en este momento es que no será parte de esta liberación”, reiteró Bedrosian al ser consultada por la prensa.

Barghouti cumple cinco cadenas perpetuas por su participación en la organización de ataques terroristas que dejaron cinco israelíes muertos durante la Segunda Intifada. Su eventual liberación había sido exigida por Hamás como parte del acuerdo, lo que desató nuevas fricciones entre las delegaciones.

En respuesta, el dirigente de Hamás Mahmoud Mardawi sostuvo en un mensaje publicado en X (ex Twitter): “Parece que Netanyahu se esfuerza por hacer estallar el acuerdo de alto el fuego antes de su implementación, retrocediendo en las listas de prisioneros”.

Expectativa y festejos en Tel Aviv

Mientras la diplomacia intentaba destrabar los últimos puntos del pacto, miles de israelíes se congregaron en la céntrica Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, un espacio que se convirtió en símbolo del reclamo por la liberación de los secuestrados desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Los asistentes llevaron carteles con los rostros de los cautivos, banderas de Israel y Estados Unidos y pancartas con el lema “Regresan a casa”. Algunos grupos, entre lágrimas y cánticos, realizaron las tradicionales danzas circulares en un clima de alivio y esperanza.

El ataque de Hamás en octubre de 2023 dejó más de 1.200 muertos y 250 secuestrados, de los cuales 48 permanecen aún en Gaza. La posible entrada en vigor del acuerdo representa, para muchos familiares, la primera señal concreta de esperanza después de dos años de reclamos y dolor.

