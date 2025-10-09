Tras la caída de Lecornu, el presidente francés nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas.
Balacera en concierto de "Agua Marina" dejó cuatro heridos en Perú
El concierto de la popular agrupación de cumbia se convirtió en una escena de caos cuando desconocidos abrieron fuego desde la parte posterior del escenario en el Círculo Militar de Chorrillos.El Mundo09/10/2025
El ataque armado ocurrido durante la presentación de la reconocida agrupación de cumbia en el Círculo Militar de Chorrillos sembró el pánico entre cientos de asistentes. La PNP activó el Plan Cerco y confirmó que entre los heridos hay integrantes del grupo.
Una ráfaga de disparos irrumpió la noche del miércoles el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, al sur de Lima, transformando una velada de música y alegría en momentos de terror. Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas tres miembros de la agrupación, confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP).
Las impactantes imágenes del ataque, captadas por los asistentes y difundidas en redes sociales, muestran el caos que se desató en cuestión de segundos: gritos, corridas y fanáticos tirándose al suelo mientras los músicos abandonaban el escenario. En los videos se escucha la ráfaga de disparos y se observa a miembros del staff técnico intentando auxiliar a los heridos.
El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, detalló que entre los afectados se encuentran los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, integrantes del grupo. Luis Quiroga, baterista, recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, y permanece en estado delicado. Su hermano y un sonidista también fueron trasladados a centros médicos cercanos.
Según las primeras investigaciones, dos sujetos en motocicleta abrieron fuego desde la parte posterior del escenario, donde había una zona con poca seguridad. Tras el ataque, la PNP activó el Plan Cerco y desplegó unidades motorizadas en distintos puntos de Chorrillos para dar con los responsables.
El Seguro Social de Salud (EsSalud) confirmó que dos de los heridos permanecen hospitalizados en el Hospital Guillermo Almenara, donde reciben atención en el área de Trauma Shock.
El ataque armado ocurrido durante la presentación de la reconocida agrupación de cumbia en el Círculo Militar de Chorrillos sembró el pánico entre cientos de asistentes. La PNP activó el Plan Cerco y confirmó que entre los heridos hay integrantes del grupo.
Una ráfaga de disparos irrumpió la noche del miércoles el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, al sur de Lima, transformando una velada de música y alegría en momentos de terror. Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas tres miembros de la agrupación, confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP).
Las impactantes imágenes del ataque, captadas por los asistentes y difundidas en redes sociales, muestran el caos que se desató en cuestión de segundos: gritos, corridas y fanáticos tirándose al suelo mientras los músicos abandonaban el escenario. En los videos se escucha la ráfaga de disparos y se observa a miembros del staff técnico intentando auxiliar a los heridos.
El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, detalló que entre los afectados se encuentran los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, integrantes del grupo. Luis Quiroga, baterista, recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, y permanece en estado delicado. Su hermano y un sonidista también fueron trasladados a centros médicos cercanos.
Según las primeras investigaciones, dos sujetos en motocicleta abrieron fuego desde la parte posterior del escenario, donde había una zona con poca seguridad. Tras el ataque, la PNP activó el Plan Cerco y desplegó unidades motorizadas en distintos puntos de Chorrillos para dar con los responsables.
La Defensoría del Pueblo condenó el atentado y exigió al Gobierno medidas urgentes frente a la escalada del crimen organizado. En tanto, artistas del medio, como Dilbert Aguilar, expresaron su solidaridad con Agua Marina y denunciaron el clima de inseguridad que afecta a todo el país.
El ataque ocurre en medio de una ola de violencia y extorsiones que mantiene en vilo a la población peruana. Las autoridades aún no descartan que el hecho esté vinculado a organizaciones criminales.
Con información de Reduno
Israel advirtió que no liberará a miembros de Hamas que participaron del ataque del 7 de octubreEl Mundo09/10/2025
El pacto de paz acordado prevé la excarcelación de 1950 palestinos y la liberación de rehenes israelíes, pero excluye a líderes históricos y a los responsables del ataque.
La Academia Sueca destacó su obra “convincente y visionaria” que, incluso en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte y la literatura.
El general Julio César Avilés, inició una visita oficial a La Habana para fortalecer vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y formalizar mecanismos de cooperación técnico-militar.
Ucrania espera misiles de EE.UU. para intensificar ataques de largo alcance contra RusiaEl Mundo09/10/2025
Expertos advierten que este armamento aumentaría “de forma exponencial” la efectividad de los ataques ucranianos gracias a su carga explosiva y capacidad para evadir defensas aéreas
La OTAN defendió su participación en el proyecto europeo de un muro antidrones frente a RusiaEl Mundo09/10/2025
La alianza atlántica reivindica su presencia en el este de Europa mientras Von der Leyen acusa a Moscú de librar una “guerra híbrida” calculada.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
Inversión minera: Potasio y Litio de Argentina impulsa desarrollo en Los Andes
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de Potasio y Litio de Argentina (PLASA), filial de Tibet Summit Resources, para avanzar en un nuevo proyecto de litio en el Salar de Diablillos, departamento Los Andes.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.