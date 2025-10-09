Balacera en concierto de "Agua Marina" dejó cuatro heridos en Perú

El ataque armado ocurrido durante la presentación de la reconocida agrupación de cumbia en el Círculo Militar de Chorrillos sembró el pánico entre cientos de asistentes. La PNP activó el Plan Cerco y confirmó que entre los heridos hay integrantes del grupo.

Una ráfaga de disparos irrumpió la noche del miércoles el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, al sur de Lima, transformando una velada de música y alegría en momentos de terror. Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas tres miembros de la agrupación, confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las impactantes imágenes del ataque, captadas por los asistentes y difundidas en redes sociales, muestran el caos que se desató en cuestión de segundos: gritos, corridas y fanáticos tirándose al suelo mientras los músicos abandonaban el escenario. En los videos se escucha la ráfaga de disparos y se observa a miembros del staff técnico intentando auxiliar a los heridos.

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, detalló que entre los afectados se encuentran los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, integrantes del grupo. Luis Quiroga, baterista, recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el tórax, y permanece en estado delicado. Su hermano y un sonidista también fueron trasladados a centros médicos cercanos.

Según las primeras investigaciones, dos sujetos en motocicleta abrieron fuego desde la parte posterior del escenario, donde había una zona con poca seguridad. Tras el ataque, la PNP activó el Plan Cerco y desplegó unidades motorizadas en distintos puntos de Chorrillos para dar con los responsables.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) confirmó que dos de los heridos permanecen hospitalizados en el Hospital Guillermo Almenara, donde reciben atención en el área de Trauma Shock.

La Defensoría del Pueblo condenó el atentado y exigió al Gobierno medidas urgentes frente a la escalada del crimen organizado. En tanto, artistas del medio, como Dilbert Aguilar, expresaron su solidaridad con Agua Marina y denunciaron el clima de inseguridad que afecta a todo el país.

El ataque ocurre en medio de una ola de violencia y extorsiones que mantiene en vilo a la población peruana. Las autoridades aún no descartan que el hecho esté vinculado a organizaciones criminales.

Con información de Reduno