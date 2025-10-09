Senadores solicitaron que Nación cumpla con el plan de obras acordado

El Senado de la Provincia aprobó un proyecto de declaración que solicita a Nación que cumpla con el plan de obras de infraestructura acordado en varias oportunidades.

“Tomo lo que dijo la presidenta de ERAMET, decía que es excelente el equilibrio fiscal, pero a la par tiene que haber un desarrollo de infraestructura”, cuestionó Gustavo Carrizo, senador por la Capital.

Advirtió, en este sentido, las obras son necesarias para que la provincia pueda desarrollarse y, consecuentemente, ser competitiva.

“¿Cómo se desarrolla Los Andes si no tiene las rutas en condiciones? Falta gas, falta conectividad”, aseguró el legislador, y recordó que, días atrás, el gobernador Sáenz se hizo presente en Casa Rosada para poner sobre el tapete la problemática; “estas obras se convinieron con Nación, no iban a afectar el equilibrio fiscal, eran obras necesarias y estratégicas, se llegó a un acuerdo, pero no se cumplió”, finalizó Carrizo.