El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU mostró que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, conocía desde 2021 los aportes que Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, le realizó a Espert.
Senadores solicitaron que Nación cumpla con el plan de obras acordado
Mediante un proyecto de declaración, los legisladores salteños solicitaron al gobierno libertario que cumpla con las obras de infraestructura comprometidas en reiteradas oportunidades.Política09/10/2025
El Senado de la Provincia aprobó un proyecto de declaración que solicita a Nación que cumpla con el plan de obras de infraestructura acordado en varias oportunidades.
“Tomo lo que dijo la presidenta de ERAMET, decía que es excelente el equilibrio fiscal, pero a la par tiene que haber un desarrollo de infraestructura”, cuestionó Gustavo Carrizo, senador por la Capital.
Advirtió, en este sentido, las obras son necesarias para que la provincia pueda desarrollarse y, consecuentemente, ser competitiva.
“¿Cómo se desarrolla Los Andes si no tiene las rutas en condiciones? Falta gas, falta conectividad”, aseguró el legislador, y recordó que, días atrás, el gobernador Sáenz se hizo presente en Casa Rosada para poner sobre el tapete la problemática; “estas obras se convinieron con Nación, no iban a afectar el equilibrio fiscal, eran obras necesarias y estratégicas, se llegó a un acuerdo, pero no se cumplió”, finalizó Carrizo.
El Gobierno de Javier Milei derogó, recortó o desmanteló 47 de los 50 programas de cuidados que operaban en el país, dejando solo tres en pie y uno de ellas en riesgo de ser cerrado.
Coparticipación de combustibles: a la oposición le faltó tres diputados para modificar el impuestoPolítica09/10/2025
El intento de la oposición en Diputados para modificar la coparticipación del impuesto a los combustibles fracasó por una escasa diferencia.
El expresidente habló tras su reencuentro con Javier Milei en Olivos y aseguró que el escenario político “se ordenará en dos polos bien definidos” de cara a las próximas elecciones.
El jefe de Gabinete resaltó que ex candidato a diputado “dijo cosas que no se sostenían en los hechos”, en referencia al vínculo con Fred Machado, extraditado a EEUU.
Por el pedido de desafuero a Estrada, Iglesias pidió el mismo trato que con Espert
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.
El Concejo Deliberante ratificó el convenio entre la Ciudad y AMT por el que delega al organismo provincial la totalidad de sus facultades y/o potestades referidas al servicio público de taxis y remises.
Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo una serie de condiciones principales.
Emiliano Estrada apuntado en el Congreso: el miércoles definirán el pedido de desafueroPolítica09/10/2025
Después de la polémica desatada por un oficio judicial contra del libertario José Luis Espert, la Cámara de Diptuados retomó el pedido hecho por la justicia federal de Salta en junio y definió el desafuero de Estrada.