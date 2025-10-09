Tras la caída de Lecornu, el presidente francés nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas.
El Banco Mundial proyectó tres años de recesión para Bolivia
El informe sobre la economía de América Latina y el Caribe prevé que el PIB boliviano caiga -0,5% en 2025 y siga en retroceso hasta 2027.El Mundo09/10/2025
Las proyecciones del Banco Mundial para la economía de Bolivia no son alentadoras. Según el reporte del estado económico de América Latina y el Caribe presentado este martes en Washington (EEUU), la economía boliviana entrará en recesión durante tres años.
Para 2025 estima que la economía se contraiga en -0,5% y junto con Haití, serán los únicos países que no crecerán en la región. Para 2026 y 2027 pronostica una mayor caída del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano: -1,1% y -1,5%, respectivamente.
El reporte contrasta con el presentado en abril cuando proyectó un crecimiento del 1,2%. El nuevo indicador se aleja aún más de la tasa de crecimiento del 3,51% que estimó la administración de Luis Arce en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
“Las proyecciones que ha hecho el Banco Mundial en los últimos años son mucho más cercanas al excesivo optimismo que tiene el Gobierno. Por lo tanto, claramente estamos en una situación compleja desde el punto de vista económico y están dejando, al próximo gobierno, una economía prácticamente quebrada”, manifestó el economista Gonzalo Chávez en una entrevista en el canal Unitel.
Bolivia atraviesa más de dos años de una profunda crisis económica a raíz del fin del auge de las commodities y la debacle de su industria petrolera, que era su principal fuente de ingresos fiscales. Desde el primer trimestre de 2023, la crisis se traduce en una aguda escasez de dólares, niveles de inflación de dos dígitos y periodos de suministro irregular de combustible, un producto que el Estado importa y vende a un precio subvencionado.
Si bien el Gobierno no se ha manifestado sobre el reciente informe del Banco Mundial, ha defendido recurrentemente sus políticas económicas y ha atribuido la crisis a una mala gestión de la política de los hidrocarburos en el pasado y a un “boicot” en la Asamblea Legislativa que retrasa la aprobación de créditos externos.
“Varios elementos conjugaron para que se viera un entorno de dificultades económicas, pero aun así nosotros hemos generado elementos de respuesta para tratar de estabilizar la economía. Ahora vendrán otras autoridades, otro enfoque y esperemos que las políticas sociales no sean eliminadas”, manifestó el lunes el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Bolivia está en puertas de un giro en su política económica, tras la victoria electoral de Rodrigo Paz Pereira, un senador de centro derecha, que disputará el balotaje presidencial con el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), que se adscribe a principios económicos liberales. Ambos buscarán el voto de la población el próximo 19 de octubre en una inédita segunda vuelta presidencial.
La economía en la región
En Sudamérica, la economía de mayor crecimiento económico será Argentina, con una tasa de 4,6%; le seguirán: Paraguay (4,2%), Perú (3%), Chile (2,6%), Brasil (2,4%), Colombia (2,4%), Ecuador (2,3%) y Uruguay (2,3%). En el resto de América Latina, todos los países crecerán económicamente, con excepción de Bolivia y Haití que experimentará una contracción de -2%.
“Se espera que la tasa de crecimiento regional aumente ligeramente, del 2,2% en 2024 al 2,3% en 2025, pero con varias economías individuales enfrentando revisiones a la baja en sus proyecciones”, indica el informe.
El análisis sostiene que “esto refleja, en parte, un entorno externo que ofrece un apoyo limitado, caracterizado por un enfriamiento de la economía mundial, la caída de los precios de las materias primas y una mayor incertidumbre”.
Israel advirtió que no liberará a miembros de Hamas que participaron del ataque del 7 de octubreEl Mundo09/10/2025
El pacto de paz acordado prevé la excarcelación de 1950 palestinos y la liberación de rehenes israelíes, pero excluye a líderes históricos y a los responsables del ataque.
El concierto de la popular agrupación de cumbia se convirtió en una escena de caos cuando desconocidos abrieron fuego desde la parte posterior del escenario en el Círculo Militar de Chorrillos.
La Academia Sueca destacó su obra “convincente y visionaria” que, incluso en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte y la literatura.
El general Julio César Avilés, inició una visita oficial a La Habana para fortalecer vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y formalizar mecanismos de cooperación técnico-militar.
Ucrania espera misiles de EE.UU. para intensificar ataques de largo alcance contra RusiaEl Mundo09/10/2025
Expertos advierten que este armamento aumentaría “de forma exponencial” la efectividad de los ataques ucranianos gracias a su carga explosiva y capacidad para evadir defensas aéreas
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
Inversión minera: Potasio y Litio de Argentina impulsa desarrollo en Los Andes
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de Potasio y Litio de Argentina (PLASA), filial de Tibet Summit Resources, para avanzar en un nuevo proyecto de litio en el Salar de Diablillos, departamento Los Andes.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.