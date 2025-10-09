El jefe de Gabinete resaltó que ex candidato a diputado “dijo cosas que no se sostenían en los hechos”, en referencia al vínculo con Fred Machado, extraditado a EEUU.
Nueva pelea en Diputados: Lilia Lemoine denunció agresión de Marcela Pagano
La diputada de La Libertad Avanza aseguró haber sido golpeada por su ex compañera de bloque durante una discusión en el recinto.Política09/10/2025
Esta madrugada se sumó un nuevo capítulo al enfrentamiento entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, luego de que las diputadas volvieran a discutir en la Cámara de Diputados. La discusión, que fue grabada por ambas partes, derivó en una denuncia por parte de la libertaria, quien aseguró haber sido agredida por su ex compañera de bloque.
“Quiero pedir una sanción, de acuerdo al reglamento, porque la diputada Pagano me golpeó y quedó grabado”, solicitó la integrante de La Libertad Avanza (LLA) al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, a quien le señaló que el golpe lo había recibido en su mano izquierda.
En su breve intervención, Lemoine sostuvo: “No hay explicación para esto. No hay justificativo para la violencia física”, mientras se escuchaban los murmullos por parte del resto de los miembros del recinto. Aunque la solicitud no recibió una respuesta inmediata, poco después la legisladora publicaría el video que tomó del momento en su perfil en la red social de X (antes Twitter).
“Me pegó... Y sí, es la heredera de Camaño. Literalmente le dejó su despacho”, acusó la libertaria tras resaltar que no se había parado de su asiento para no quitar el quórum a la oposición. Así, compartió el video de aproximadamente cinco minutos, en donde se vio el enfrentamiento que sostuvo tanto con Pagan, como con la mendocina Lourdes Arrieta.
Aparentemente, todo habría comenzado con una discusión que habría sido motivada por la presunta traición que Lemoine le atribuyó a ambas por abandonar al oficialismo y presuntamente operar para el kirchnerismo. Fue así que ambas terminarían unidas en una agrupación alternativa de corte disidente, llamada Coherencia.
Por esto, las habría señalado por los carteles con la leyenda “Narcotráfico nunca más”, que los diputados de la oposición exhibieron en la sesión en repudio al vínculo que habría tenido el diputado libertario José Luis Espert con el empresario acusado de narcotráfico, Federico “Fred” Machado.
“Te reís, pero vas a tener que rendir cuentas ante la Justicia y ante Dios”, le gritó Arrieta a la libertaria luego de que esta les reprochara haber utilizado a LLA para conseguir una banca en el recinto. Asimismo, la mendocina se diferenció de su ex compañera de bloque al asegurar: “Yo no soy como vos”.
En medio de un contexto marcado por los gritos y acusaciones entre ambas partes, Pagano comenzó a tildarla de “ñoqui”. Al mismo tiempo, la periodista señalaba el cartel en repudio a las acusaciones que pesaron sobre el ex presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.
De esta manera, el enfrentamiento continuó escalando en violencia, debido a que la libertaria habría intentado quitarle el papel. Frente a esto, la otra legisladora empezó a golpearla reiteradamente con el cartel en la mano izquierda.
“¿Me estás pegando?“, se le escuchó decir a Lemoine, a lo que Pagano no tardó en gritarle: ”Sí. Dale, denúnciame". Esto no provocó que la discusión entre ambas terminara, por lo que la dirigente de La Libertad Avanza le volvió a recriminar: “Me pegaste, Marcela”.
En ese momento, Lemoine enfocó la mano en donde había recibido los golpes y mencionó que tenía la mano colorada en consecuencia. Acto seguido, tomó el cartel que le había puesto enfrente de la cámara, lo que provocó que la diputada de Coherencia gritara repetidamente “Soltáme”.
A raíz de los gritos, Cecilia Moureau, quien había tomado el asiento de la Presidencia por un breve lapso, tuvo que intervenir en la discusión. “A las diputadas Lemoine y Pagano, dejen de pelearse en el recinto. Les pido un poco de respeto”, solicitó hasta que pudo recobrar la calma de la Cámara Baja.
Con información de Infobae
Por el pedido de desafuero a Estrada, Iglesias pidió el mismo trato que con Espert
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.
“Nadie pensó que se podía bajar un candidato”, Bullrich admitió problemas con la Boleta Única de PapelPolítica09/10/2025
La ministra de Seguridad cuestionó la decisión de la Justicia Electoral. Además habló del acercamiento con Juntos por el Cambio.
Tras rechazo judicial, LLA sigue apostando a Santilli y mantiene a Reichardt en segundo planoPolítica09/10/2025
En Casa Rosada aseguran que continuarán con las actividades en territorio bonaerense con el dirigente del PRO como figura principal, más allá de que no encabece la lista de La Libertad Avanza.
El ministro del Interior llega a Entre Ríos para profundizar la relación con FrigerioPolítica09/10/2025
La visita de Lisandro Catalán a la provincia fue acordada el fin de semana pasado por Javier Milei y el Gobernador. El ministro de Desregulación hizo campaña con los candidatos de La Libertad Avanza en la previa.
Tailhade acusó a la Justicia salteña de perseguir a Estrada
El diputado kirchnerista sostuvo que el legislador “es víctima de una persecución judicial en Salta” y acusó a la provincia de tener “complicidad con el narcotráfico”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
Inversión minera: Potasio y Litio de Argentina impulsa desarrollo en Los Andes
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de Potasio y Litio de Argentina (PLASA), filial de Tibet Summit Resources, para avanzar en un nuevo proyecto de litio en el Salar de Diablillos, departamento Los Andes.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.