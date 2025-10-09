Milei felicitó a Donald Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas

Donald Trump anunció este miércoles el inicio de un plan de intercambio de rehenes israelíes secuestrados por los terroristas de Hamas por un grupo de prisiones palestinos que fueron encacerlados por el Gobierno de Israel. En ese marco, el presidente argentino Javier Milei escribió un mensaje para destacar la incidencia del mandatario norteamericano en el flamante entendimiento y pidió que le entreguen el Premio Nobel de la Paz.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado argentino escribió: “Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio”.

"Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!“, apuntó en el posteo el argentino.

Justamente, el próximo viernes el organismo encargado de dar estas estatuillas revelará quién es el ganador del Nobel de la Paz de este año. Cabe remarcar que su postulación no fue confirmada oficialmente por el Comité Noruego.

Sin embargo, el propio Trump agradeció este martes a los familiares de los rehenes de Hamas en Gaza, quienes solicitaron que la estatuilla le sea otorgada. “Melania y yo enviamos nuestro más sincero agradecimiento al Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos por su carta de nominación”, escribió el mandatario estadounidense.

El acuerdo entre Israel y Hamas

En sus redes sociales, Trump publicó: “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo".

“Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!”, concluyó Trump.

Poco después de la publicación de Trump, los mediadores retificaron el acuerdo. Al-Qahera News, vinculada a los servicios de inteligencia estatales, afirmó que “esta noche se alcanzó un acuerdo sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza”.

El acuerdo, que será firmado este jueves en Egipto, contempla que en las próximas 72 horas Hamas libere a unos 20 rehenes con vida y que el ejército israelí se retire del territorio palestino.

Durante la negociación en Egipto, el grupo terrorista presentó una lista de prisioneros palestinos que desea liberar de las cárceles israelíes en la primera fase de la tregua.

A cambio, Hamas liberará a los 47 rehenes restantes, tanto vivos como muertos, capturados en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra.

El presidente estadounidense declaró previamente a la prensa que lo más probable es que viaje a Egipto en los próximos días. “No lo hemos decidido con exactitud. Probablemente iré a Egipto. Es allí donde todos están reunidos ahora mismo, y lo agradecemos mucho, pero estaré haciendo la ronda, como suele decirse”, dijo.

La propuesta de Trump fue apoyada públicamente por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien sin embargo matizó horas después que no respaldará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” de Gaza, lo que generó dudas sobre la viabilidad de la aplicación del plan estadounidense.

Con información de Infobae