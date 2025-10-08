Nueva flotilla hacia Gaza bloqueada por Israel

El ejército de Israel interceptó el miércoles al menos ocho barcos de una nueva flotilla de ayuda humanitaria que intentaba llegar a la Franja de Gaza, informó la organización Global Sumud y confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

“Otro intento inútil por romper el bloqueo naval legal e ingresar a una zona de combate terminó en nada”, señaló el ministerio, que agregó que “los navíos y los pasajeros fueron transferidos a un puerto israelí” y que los detenidos “están a salvo y con buena salud”.

La cartera a cargo de Gideon Saar indicó que “se espera que sean deportados con prontitud”.

Por su parte, la organización denunció en X que “tres barcos (Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar y Anas Al-Sharif) fueron atacados e interceptados ilegalmente por el ejército israelí”. El comunicado agregó que otra embarcación, con más de 90 personas a bordo, se encontraba “bajo ataque” en ese momento.

Esta acción ocurre una semana después de que la Armada israelí interceptara más de 40 buques de la Flotilla Sumud, el mayor movimiento activista que hasta el momento desafió el bloqueo de Gaza. Israel deportó a la mayoría de los 479 activistas de esa flotilla, incluida la activista sueca Greta Thunberg, conocida por su campaña contra el cambio climático.

Según los organizadores, uno de los barcos todavía en viaje fue “atacado por un helicóptero israelí” y transportaba a 93 periodistas, médicos y activistas.

“Nuestra flotilla se encuentra ahora a 150 millas náuticas de la costa de Gaza, acercándose a la zona donde misiones anteriores de la Flotilla de la Libertad y la Global Sumud flotilla sufrieron ataques israelíes. Mantengan los ojos en nuestra flotilla pero no pierdan de vista lo que está ocurriendo en Gaza”, indicó la organización en un mensaje publicado en Telegram horas antes de la detención.

La nueva flotilla está compuesta por ocho veleros que partieron el 27 de septiembre desde Catania, y por el barco “Conscience”, que ya había sido atacado en mayo en aguas internacionales frente a Malta y, tras reparaciones, zarpó el 30 de septiembre desde Otranto.

Israel ha bloqueado en los últimos meses varias flotillas de ayuda que intentaban alcanzar Gaza, territorio palestino devastado cuya población enfrenta hambruna, según la ONU.

La disputa entre activistas y el gobierno de Benjamin Netanyahu se enmarca en la conmemoración del segundo aniversario del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, perpetrado por Hamas, que dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 251 secuestrados. Desde el amanecer, Israel vivió un martes marcado por actos de memoria y exigencia de justicia en todo el territorio nacional.

