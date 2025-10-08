Kitagawa, Robson y Yaghi fueron reconocidos por crear estructuras moleculares porosas que permiten almacenar gases, catalizar reacciones y captar contaminantes.
Apuñalaron a una alcaldesa alemana electa hace semanas
Iris Stalzer fue encontrada por su hijo tras recibir varias heridas de arma blanca. La investigación sigue abierta.El Mundo08/10/2025
Una alcaldesa de una localidad alemana cercana a Dortmund fue apuñalada este martes, en un ataque que se sospecha tiene una motivación familiar. “Tememos por su vida”, dijo en una publicación en X el canciller Merz.
La jefa de gobierno de Herdecke, Iris Stalzer, electa a fines de septiembre, fue atacada cerca de su casa, según el canal WDR. Los medios locales apuntan a que la alcaldesa socialdemócrata se encuentra herida de gravedad.
Su partido, el socialdemócrata PSD, confirmó que se encuentra en estado crítico.
Cómo fue el ataque
Stalzer, de 57 años, fue encontrada gravemente herida por su hijo en su apartamento, a donde se arrastró con varias lesiones de arma en abdomen y espalda tras ser atacada en la calle, precisó el diario Bild.
La edición digital del semanario ‘Focus’ habla de 13 heridas por arma blanca en abdomen y espalda.
Herdecke es una ciudad de 22.500 habitantes en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste del país.
Stalzer, casada y con dos hijos adolescentes, acaba de ganar la segunda vuelta de los comicios locales del pasado día 28 al imponerse con el 52,8 % de los votos al candidato conservador Fabian Haas.
Sospechan de un ataque con trasfondo familiar
La Policía alemana informó que no descarta una motivación familiar en el ataque. “Se investiga en todas las direcciones. Por el momento no se puede descartar que se trate de un asunto familiar”, indicó en un comunicado la Policía de Hagen, que asumió el caso.
La WDR, la radiotelevisión pública del oeste germano, dijo que los dos hijos adoptivos de la alcaldesa fueron detenidos para “recabar pruebas”.
En el suceso, según el diario Bild, los hijos de la alcaldesa, ambos adolescentes y menores, fueron los que dieron el aviso a las autoridades del ataque.
Según informaciones del semanario Der Spiegel, este verano Stalzer fue atacada por su hija adoptiva, de 17 años, con un cuchillo.
Con información de AFP y EFE
