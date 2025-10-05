Sofocan múltiples incendios de pastizales en Capital

Vandalismo: robaron base de baño químico
Vecinos denunciaron en Aries que en el puente de Santa Lucía, sobre calle Solís Pizarro, se robaron la base de un baño químico. Reclaman mayor control y seguridad.
Equipos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Salta trabajaron conjuntamente para sofocar incendios en Mi Refugio, Villa Palacios y San Luis.Salta05/10/2025
En la tarde del domingo se trabajó de manera articulada con equipos de Bomberos de la Policía y cuarteles de Bomberos Voluntarios en focos ígneos registrados en los barrios Mi Refugio, Villa Palacios, ruta 26 km 8 en San Luis, entre otros. Se encuentran contenidos y con tareas de enfriamiento.
El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio del Sistema de Emergencias 911 y la Policía de Salta, realizó distintas intervenciones en barrios de Capital y alrededores por alertas de incendios de pastizales.
Se trabajó en la extinción en focos ígneos registrados en inmediaciones a Circunvalación Oeste en barrio Mi Refugio, en las avenidas Gato y Mancha y avenida del Carnaval de Villa Palacios, en ruta 26 km 8 en San Luis. Los incendios fueron controlados y se continúan con tareas de enfriamiento.
Las distintas intervenciones fueron una labor conjunta de Bomberos de la Policía, cuarteles de Bomberos Voluntarios, entre otras áreas.
Se recomienda a la comunidad no realizar quemas de pastizales, residuos, ni restos de poda, no arrojar colillas de cigarrillos en lugares abiertos. Ante cualquier situación de riesgo comunicarse al Sistema de Emergencias 911.
Vecinos denunciaron en Aries que en el puente de Santa Lucía, sobre calle Solís Pizarro, se robaron la base de un baño químico. Reclaman mayor control y seguridad.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
La Municipalidad de Salta ya instaló 100 paradores nuevos de colectivos en puntos estratégicos de la ciudad, como parte de un plan integral para mejorar la infraestructura urbana.
El anexo del Mercado San Miguel, ubicado en Pasaje Miramar 433, atenderá en horario corrido los días viernes y sábados de 8 a 21:30 hs durante todo octubre.
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Salta anunció que en noviembre se instalarán cámaras fiscalizadoras de velocidad en la Circunvalación Oeste, con el objetivo de reducir la siniestralidad.
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta informó que culminó las gestiones ante la ANSes para la actualización de haberes del sector pasivo.
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
La Policía de Salta y equipos de rescate trabajaron anoche en el auxilio de una mujer de 24 años que sufrió una descompensación en Laguna Seca, Quebrada de San Lorenzo, luego de un alerta al Sistema de Emergencias 911.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.