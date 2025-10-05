Sofocan múltiples incendios de pastizales en Capital

En la tarde del domingo se trabajó de manera articulada con equipos de Bomberos de la Policía y cuarteles de Bomberos Voluntarios en focos ígneos registrados en los barrios Mi Refugio, Villa Palacios, ruta 26 km 8 en San Luis, entre otros. Se encuentran contenidos y con tareas de enfriamiento.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio del Sistema de Emergencias 911 y la Policía de Salta, realizó distintas intervenciones en barrios de Capital y alrededores por alertas de incendios de pastizales.

Se trabajó en la extinción en focos ígneos registrados en inmediaciones a Circunvalación Oeste en barrio Mi Refugio, en las avenidas Gato y Mancha y avenida del Carnaval de Villa Palacios, en ruta 26 km 8 en San Luis. Los incendios fueron controlados y se continúan con tareas de enfriamiento.

Las distintas intervenciones fueron una labor conjunta de Bomberos de la Policía, cuarteles de Bomberos Voluntarios, entre otras áreas.

Se recomienda a la comunidad no realizar quemas de pastizales, residuos, ni restos de poda, no arrojar colillas de cigarrillos en lugares abiertos. Ante cualquier situación de riesgo comunicarse al Sistema de Emergencias 911.