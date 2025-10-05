Sofocan múltiples incendios de pastizales en Capital

Equipos de la Policía y Bomberos Voluntarios de Salta trabajaron conjuntamente para sofocar incendios en Mi Refugio, Villa Palacios y San Luis.

Salta05/10/2025

19927-intervenciones-por-incendios-de-pastizales-en-capital

En la tarde del domingo se trabajó de manera articulada con equipos de Bomberos de la Policía y cuarteles de Bomberos Voluntarios en focos ígneos registrados en los barrios Mi Refugio, Villa Palacios, ruta 26 km 8 en San Luis, entre otros. Se encuentran contenidos y con tareas de enfriamiento.

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio del Sistema de Emergencias 911 y la Policía de Salta, realizó distintas intervenciones en barrios de Capital y alrededores por alertas de incendios de pastizales.

Se trabajó en la extinción en focos ígneos registrados en inmediaciones a Circunvalación Oeste en barrio Mi Refugio, en las avenidas Gato y Mancha y avenida del Carnaval de Villa Palacios, en ruta 26 km 8 en San Luis. Los incendios fueron controlados y se continúan con tareas de enfriamiento.

Las distintas intervenciones fueron una labor conjunta de Bomberos de la Policía, cuarteles de Bomberos Voluntarios, entre otras áreas.

Se recomienda a la comunidad no realizar quemas de pastizales, residuos, ni restos de poda, no arrojar colillas de cigarrillos en lugares abiertos. Ante cualquier situación de riesgo comunicarse al Sistema de Emergencias 911.

Te puede interesar
vandalismo puente santa lucía

Vandalismo: robaron base de baño químico

Ivana Chañi
Salta05/10/2025

Vecinos denunciaron en Aries que en el puente de Santa Lucía, sobre calle Solís Pizarro, se robaron la base de un baño químico. Reclaman mayor control y seguridad.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail