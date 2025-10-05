El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "buena idea" la iniciativa de Vladimir Putin de prolongar por un año el tratado nuclear START III, el último acuerdo de desarme estratégico vigente entre ambas potencias.
Hamás pide acuerdo inmediato por rehenes antes de cumbre de paz
Hamás exigió un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros "inmediato" antes de iniciar las negociaciones indirectas en Egipto sobre el plan de paz de Trump.El Mundo05/10/2025
Hamas pidió este domingo un acuerdo “inmediato” de intercambio de rehenes por palestinos detenidos en Israel un día antes de que empiecen en Egipto las negociaciones indirectas sobre el plan de paz de Trump para poner fin a dos años de guerra en la Franja de Gaza.
Pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, avisó que el grupo islamista “no puede aceptar parcialmente” el plan, sino que “tiene que aceptarlo en su totalidad”.
Las negociaciones en Egipto partirán el lunes del plan del presidente estadounidense Donald Trump, que envió a su enviado Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner a la región.
El objetivo es cerrar los detalles sobre las condiciones de liberación de los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre. Se estima que una veintena están con vida.
“Hamas está muy interesado”
Según un responsable de Hamas, las conversaciones se celebrarán en la ciudad de Sharm el Sheij. “Hamas está muy interesado en alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra e iniciar inmediatamente el proceso de intercambio de prisioneros”, es decir, de rehenes por detenidos palestinos, dijo este responsable a la AFP bajo condición de anonimato.
Las negociaciones para una paz en Gaza comenzarán el lunes en Egipto (Foto: Reuters)
El sábado, Trump advirtió a Hamas que no “toleraría ningún retraso” en la aplicación de su plan, que prevé un alto el fuego, la liberación de los rehenes en 72 horas, la retirada por etapas del ejército israelí de Gaza y el desarme del movimiento islamista.
Hamas subrayó ante los mediadores “la necesidad de que Israel suspenda todas las operaciones militares en el conjunto de la Franja de Gaza, cese todas las actividades aéreas, de reconocimiento y los sobrevuelos de drones y se retire del interior de Ciudad de Gaza”.
Al mismo tiempo, “Hamas y las facciones de la resistencia pondrán fin a sus operaciones militares”.
Qué dijo Benjamin Netanyahu
En tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, avisó este domingo que Hamas “no puede aceptar parcialmente” el plan de paz, sino que “tiene que aceptarlo en su totalidad”.
“No alimenten al cocodrilo porque vendrá por ustedes”, afirmó Netanyahu en una entrevista con el canal Euronews en alusión a los líderes europeos. Además, recalcó que ahora “es responsabilidad de Hamas” aceptar el acuerdo que plantea Estados Unidos y que Israel apoya, y devolver a los rehenes que aún tiene en su poder.
Si Hamas se niega a aceptar el plan en su totalidad, Netanyahu advirtió que Washington respaldará plenamente a Israel en sus esfuerzos por dar un fin militar al conflicto.
“Esperemos que podamos terminarlo por las buenas y no por las malas”, dijo en la entrevista concedida al canal con sede en Lyon (Francia), a dos días del aniversario de los atentados de Hamás en suelo israelí del 7 de octubre de 2023, que dejaron 1.200 muertos.
Con información de AFP y EFE
