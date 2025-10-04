El primer ministro de Israel realizó una transmisión televisiva donde dijo también que desarmará a Hamás por la vía diplomática o por la vía militar.
Georgia: Policía frena intento de asalto a casa de gobierno
Después de un mitin opositor en Tiflis se produjeron fuertes enfrentamientos entre agentes de seguridad y numerosos manifestantes.El Mundo04/10/2025
Efectivos antidisturbios rechazaron hoy (04.10.2025), con empleo de gases lacrimógenos y cañones de agua, un intento de asalto al palacio presidencial tras un mitin opositor en el centro de la capital georgiana que demandaba la dimisión del Gobierno.
Grupos de manifestantes, mucho de ellos con máscaras antigases, rompieron la rejas que resguardan el recinto del palacio, pero fueron frenados por la policía, según se pudo apreciar en las imágenes transmitidas en directo por la televisión local. Se produjeron varios enfrentamientos entre los efectivos policiales y los manifestantes, algunos de los cuales fueron detenidos.
El intento de asalto al palacio presidencial se produjo al término del mitin opositor, cuando el ex fiscal general de Georgia, Murtaz Zodelava, llamara a marchar hacia el palacio presidencial, situado a unos 500 metros de la Plaza de la Libertad, el lugar donde se había congregado los manifestantes.
Advertencia previa
"Si las participantes en la manifestación incurren en acciones de violencia o intentan asaltar edificios de la administración pública recibirán una respuesta proporcional", había advertido en rueda de prensa el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze.
El mitin y los enfrentamientos coincidieron con las elecciones municipales, boicoteadas por la oposición, que según las autoridades electorales transcurrieron sin incidencias.
El Movimiento Nacional Unido, la mayor formación opositora del país, fundada por expresidente Mijaíl Saakashvili, quien actualmente cumple una larga pena de prisión, no reconoce la legitimidad de las elecciones parlamentarias de hace un año ni la del Gobierno emanado de ellas.
Desde noviembre del año pasado, tras la decisión del Gobierno georgiano, de no solicitar a Bruselas el inicio de las negociaciones de adhesión hasta 2028 estallaron continuas protestas en todo el país, en las que más 500 manifestantes y más de 170 policías resultaron heridos.
Con información de efe, Reuters
