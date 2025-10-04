Boca recibe a Newell's obligado a cortar la sequía y reencontrarse con el triunfo

Boca recibirá este domingo a Newell´s, por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita volver a sumar de a tres por primera vez en más de un mes.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, quien será secundado desde el VAR por Pablo Dóvalo.

Boca atraviesa un muy flojo momento, ya que acumula tres partidos sin sumar de a tres y comienza a peligrar su clasificación a los playoffs.

En sus últimos tres encuentros, el “Xeneize”, que es dirigido por Miguel Ángel Russo, empató con Rosario Central y Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que en la fecha 10 cayó sobre la hora contra Defensa y Justicia.

Estos flojos resultados provocaron que el conjunto de La Ribera cayera a la octava posición de la Zona A del Torneo Clausura, por lo que en caso de no reencontrarse con la victoria podría terminar la fecha fuera de la zona de clasificación a los playoffs.

De cara a este cruce, al igual que ocurrió ante Defensa y Justicia, el director técnico de Boca será Claudio Úbeda, quien reemplazará a Russo que no podrá estar por cuestiones de salud.

Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en este Torneo Clausura y marcha 14° en la Zona A con solo 10 puntos.

Los dirigidos por Cristian “Ogro” Fabbiani solo consiguieron una victoria como visitante. Fue en la fecha 1, cuando superaron 2-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza.

La principal novedad en el equipo rosarino es la titularidad del delantero Darío Benedetto, quien supo ser una de las figuras de Boca durante varios años.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura

Zona A – fecha 11

Boca – Newell´s

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Pablo Dóvalo

Hora: 19. TV: TNT Sports Premium

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Newell´s: Juan Espíndola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

