Franco Colapinto largará 18° en el GP de Singapur tras quedar eliminado en la Q1

Franco Colapinto no pudo encontrar ritmo con su Alpine y quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Singapur, por lo que largará desde el puesto 18 en la carrera de este domingo.

Deportes04/10/2025

El argentino Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y tendrá que protagonizar una gran remontada en la carrera de este domingo si quiere sumar sus primeros puntos de la temporada.

Los otros eliminados en Q1: 

  • Grabiel Bortoleto (Sauber) 
  • Lance Stroll (Aston Martin)
  • Esteban Ocon (Haas)
  • Pierre Gasly (Alpine)

Con información de Noticias Argentinas

