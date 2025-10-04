Franco Colapinto largará 18° en el GP de Singapur tras quedar eliminado en la Q1

All Blacks ganan el clásico 28-14 a Australia y esperan un favor de Los Pumas para el títuloDeportes04/10/2025
Los All Blacks se impusieron con autoridad por 28-14 ante Australia en el Optus Stadium de Perth por el Rugby Championship.
Franco Colapinto no pudo encontrar ritmo con su Alpine y quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Singapur, por lo que largará desde el puesto 18 en la carrera de este domingo.Deportes04/10/2025
El argentino Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 y tendrá que protagonizar una gran remontada en la carrera de este domingo si quiere sumar sus primeros puntos de la temporada.
Los otros eliminados en Q1:
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30 horas.
El argentino Franco Colapinto logró una leve mejora en las últimas prácticas libres del Gran Premio de Singapur, finalizando en el puesto 16.
La medida fue tomada a raíz de los incidentes ocurridos durante el partido que disputó "La Academia" contra River Plate.
Boca Juniors recibe el domingo a Newell's Old Boys en La Bombonera con el objetivo de cortar la sequía de tres partidos sin ganar y reencontrarse con el triunfo.
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.
