GP de Singapur: Colapinto fue 16º y superó a su compañero Pierre Gasly en la última práctica

All Blacks ganan el clásico 28-14 a Australia y esperan un favor de Los Pumas para el títuloDeportes04/10/2025
Los All Blacks se impusieron con autoridad por 28-14 ante Australia en el Optus Stadium de Perth por el Rugby Championship.
El argentino Franco Colapinto logró una leve mejora en las últimas prácticas libres del Gran Premio de Singapur, finalizando en el puesto 16.Deportes04/10/2025
La Fórmula 1 continuó con la acción del Gran Premio de Sigapur, donde todos los pilotos, incluido el argentino Franco Colapinto, disputaron de la tercera y última sesión de prácticas libres del fin de semana.
Después de haber tenido unos primeros y segundos ensayos para el olvido, al terminar en el décimo noveno lugar en ambas sesiones, el chico de la escudería Alpine logró repuntar y se ubicó en el décimo sexto, por encima de su compañero Pierre Gasly.
Junto a su monoplaza de color rosa y con neumáticos blandos, el argentino giró el circuito callejero de Marina Bay en 1:31.046 minutos, haciendo su mejor vuelta del fin de semana hasta el momento.
Por su parte, su compañero francés de la escudería Alpine, Pierre Gasly tampoco pudo destacarse en la sesión, ya que tuvo otro rendimiento discreto y terminó en la décima novena posición, lejos de los mejores puestos.
Por otra parte, Max Verstappen le sacó el puesto a Oscar Piastri y, con un impresionante tiempo de 1:30.165 minutos, selló el mejor tiempo de la parrilla antes de la clasificación.
Cómo sigue el GP de Singapur para Franco Colapinto
Sábado 4
Qualy 10:00 hs
Domingo 5
Carrera 09:00 hs
Con información de 442
Los All Blacks se impusieron con autoridad por 28-14 ante Australia en el Optus Stadium de Perth por el Rugby Championship.
Franco Colapinto no pudo encontrar ritmo con su Alpine y quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Singapur, por lo que largará desde el puesto 18 en la carrera de este domingo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30 horas.
La medida fue tomada a raíz de los incidentes ocurridos durante el partido que disputó "La Academia" contra River Plate.
Boca Juniors recibe el domingo a Newell's Old Boys en La Bombonera con el objetivo de cortar la sequía de tres partidos sin ganar y reencontrarse con el triunfo.
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
Gimnasia y Tiro afrontará este sábado la última fecha de la Primera Nacional, cuando visite a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho a las 15:30 horas.
Este domingo, Central Norte cerrará su temporada en la Primera Nacional recibiendo a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15:30.
Este domingo Juventud Antoniana empieza su participación en la Reválida del Federal A visitando a Boca Unidos de Corrientes. El partido de ida se jugará en el estadio Leoncio Benítez desde las 18:00.