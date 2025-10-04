GP de Singapur: Colapinto fue 16º y superó a su compañero Pierre Gasly en la última práctica

La Fórmula 1 continuó con la acción del Gran Premio de Sigapur, donde todos los pilotos, incluido el argentino Franco Colapinto, disputaron de la tercera y última sesión de prácticas libres del fin de semana.

Después de haber tenido unos primeros y segundos ensayos para el olvido, al terminar en el décimo noveno lugar en ambas sesiones, el chico de la escudería Alpine logró repuntar y se ubicó en el décimo sexto, por encima de su compañero Pierre Gasly.

Junto a su monoplaza de color rosa y con neumáticos blandos, el argentino giró el circuito callejero de Marina Bay en 1:31.046 minutos, haciendo su mejor vuelta del fin de semana hasta el momento.

Por su parte, su compañero francés de la escudería Alpine, Pierre Gasly tampoco pudo destacarse en la sesión, ya que tuvo otro rendimiento discreto y terminó en la décima novena posición, lejos de los mejores puestos.

Por otra parte, Max Verstappen le sacó el puesto a Oscar Piastri y, con un impresionante tiempo de 1:30.165 minutos, selló el mejor tiempo de la parrilla antes de la clasificación.

Cómo sigue el GP de Singapur para Franco Colapinto

Sábado 4

Qualy 10:00 hs

Domingo 5

Carrera 09:00 hs

Con información de 442