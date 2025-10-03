Salta recibe la XIX edición del Modelo de Naciones Unidas de OAJNU

La Organización de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU) anunció la realización de la XIX edición del Modelo de Naciones Unidas en Salta, que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de octubre en la sede de Fundación Copaipa, ubicada en calle Zuviría 291.

El acto de apertura se llevará a cabo el miércoles 8 a las 9:00, con la presencia de autoridades provinciales y municipales que acompañarán la iniciativa. Se trata de un espacio formativo en el que estudiantes de entre 15 y 18 años asumen el rol de representantes de los Estados miembros de la ONU y debaten sobre problemáticas de alcance global.

La edición 2025 espera reunir a unos 350 alumnos de nivel secundario de distintos puntos de la provincia. El objetivo es fortalecer el pensamiento crítico y reflexivo de los jóvenes, además de fomentar su interés por los asuntos internacionales y la realidad local.

OAJNU, organización apartidaria y sin fines de lucro con tres décadas de trayectoria en el país y 18 años de presencia en Salta, trabaja con un cuerpo voluntario integrado por jóvenes de 18 a 30 años. Desde la ONG remarcaron que “la educación es una herramienta transformadora para empoderar a la juventud y generar conciencia sobre sus derechos”.