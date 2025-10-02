La joven volvió a ser detenida por incumplir las medidas procesales y decidió echar a Miguel Ángel Pierri.
Pont-Saint-Esprit y el MK Ultra: de un experimento con LSD a la manipulación digital de hoy
En 1951, cientos de habitantes de un pueblo francés sufrieron alucinaciones masivas. Décadas después se reveló que formaba parte del proyecto MK Ultra, un plan secreto de la CIA para controlar la mente.Sociedad02/10/2025Ivana Chañi
En agosto de 1951, el pueblo francés de Pont-Saint-Esprit, de apenas mil habitantes, vivió un episodio escalofriante: más de 300 vecinos comenzaron a sufrir alucinaciones y brotes psicóticos. Algunos creían estar en llamas, otros reptaban por el suelo convencidos de ser gusanos y muchos debieron ser internados de urgencia.
La explicación inicial apuntó a una intoxicación por un hongo en el centeno con el que se elaboraba el pan. Sin embargo, documentos y testimonios posteriores revelaron otra hipótesis: el episodio habría sido parte de los experimentos secretos de la CIA en el marco del proyecto MK Ultra, diseñado para investigar técnicas de control mental mediante drogas como el LSD, la privación de sueño y la hipnosis.
“Ese caso fue la prueba inicial de lo que después se transformó en un programa oficial, donde se aplicaron drogas y métodos de manipulación en poblaciones vulnerables, sin su consentimiento”, explicó la historiadora María Laura Colivadino Navarro en su columna habitual en Aries.
El MK Ultra funcionó entre 1950 y 1973 y salió a la luz tras el escándalo de Watergate. Se demostró que no solo se experimentó en Francia, sino también en ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica. Pese a los intentos de la CIA de borrar documentos, salieron a la luz registros que demostraron la magnitud de estos ensayos.
Para Colivadino Navarro, la historia no puede quedar solo como un recuerdo del pasado: “Hoy no se reparte LSD, pero sí información. Los algoritmos de las redes sociales pueden condicionar lo que pensamos y generar burbujas de percepción. Es un mecanismo moderno de control mental, más sutil pero igualmente efectivo”.
La docente advirtió que, así como en los años 50 se experimentaba con drogas para moldear el comportamiento, hoy se manipula con contenidos digitales. “La clave es diversificar las fuentes, cuestionar lo que consumimos y no quedarnos atrapados en un único discurso”, concluyó.
A un año de su fallecimiento, invitan a misa en honor al padre Javier Romero
La Catedral de Salta convocó a la comunidad a participar este domingo 5 de octubre de la misa en memoria del padre Javier Ignacio Romero, al cumplirse un año de su fallecimiento.
Motoqueros solidarios realizan una campaña en beneficio de una escuela de El QuebrachalSociedad30/09/2025
La campaña “Rodando por una Sonrisa” busca recolectar útiles, juegos didácticos y artículos de limpieza para la Escuela de Educación Especial Franz Jorge H. Arens Toledo de El Quebrachal. La entrega se realizará el 3 de octubre.
Prevén inestabilidad climática y lluvias por encima del promedio para el último trimestre del añoSociedad30/09/2025
El meteorólogo Edgardo Escobar anticipó que para los primeros días de octubre se esperan lluvias aisladas y temperaturas máximas de 34°C.
El precio de la hoja de coca se mantiene estable en Salta
Comerciantes confirmaron que en las últimas semanas no hubo variaciones en el precio. La hoja común y la hojeada siguen siendo las más buscadas, mientras que la seleccionada es cada vez más difícil de conseguir.
El juez ordenó su captura luego de que la influencer no justificara ausencias y faltas en su tratamiento psicológico.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Salta se suma a la movilización nacional por la Ley de Emergencia en Discapacidad
Organizaciones y familias se concentrarán a las 17 en Plaza 9 de Julio para exigir que la normativa vigente se cumpla de manera inmediata y efectiva.
Las subas, publicadas en el Boletín Oficial, alcanzan a usuarios residenciales y no residenciales de todo el país.
CFK: "Echaron a un diputado peronista por tocarle una teta a la novia” y hoy protegen narcos, disparó
En un audio durante la presentación de “Primero la Patria”, la expresidenta vinculó a José Luis Espert con el narcotráfico y acusó a la Corte Suprema de “proteger a un narcotraficante”.
Con más frecuencias aéreas y una promoción exclusiva, Flybondi reforzará la conectividad de la provincia de cara a la temporada estival, consolidando a la provincia como un destino estratégico y accesible para turistas de todo el país.