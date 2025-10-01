El Gobierno prorrogó por 10 años las concesiones de YPF

La medida incluye un plan de inversiones por u$s364 millones para modernizar oleoductos y poliductos en seis provincias, desde 2027 en adelante.

Argentina01/10/2025

ypf-petroleo-vaca-muertajpg

El Poder Ejecutivo oficializó este martes la prórroga por diez años, a partir de noviembre de 2027, de las concesiones de transporte de oleoductos y poliductos operados por YPF S.A., que se extienden por las provincias de Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

La decisión, establecida en el Decreto 698/2025 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Aprueba además un Plan de Trabajo e Inversiones presentado por la compañía, que contempla desembolsos por u$s364,3 millones durante el período de extensión. El programa incluye obras de ampliación de capacidad, optimización de sistemas, mejoras en seguridad operativa, actualización tecnológica y modernización de equipos.

cc81301d2634436b3e1e22e182b6595b94475ccaSeptiembre negro para el mercado argentino: Merval cayó 22% en dólares

Inversiones previas y control del avance

El decreto también fija que la petrolera deberá ejecutar inversiones adicionales por u$s278,1 millones entre 2025 y 2027, previo al inicio de la prórroga, y reportar semestralmente el avance de esas obras a la Dirección Nacional de Transporte e Infraestructura de la Subsecretaría de Combustibles Líquidos.

Las concesiones abarcan un sistema de ductos de unos 3.000 kilómetros de extensión, que incluye los oleoductos Puerto Rosales-La Plata, La Plata-Dock Sud y Puesto Hernández-Luján de Cuyo; los poliductos Luján de Cuyo-Villa Mercedes, Villa Mercedes-Montecristo, Montecristo-San Lorenzo, Villa Mercedes-Junín-La Matanza, La Plata-Dársena de Inflamables y Dársena de Inflamables-La Matanza; y el JP Ducto La Matanza-Ezeiza.

El texto aclara que el incumplimiento de las inversiones comprometidas será causal de caducidad de las concesiones y establece que YPF deberá cumplir con las normas ambientales, de seguridad y de acceso abierto vigentes, así como mantener actualizada su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Transportistas de Hidrocarburos Líquidos.

Con información de Ámbito

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail