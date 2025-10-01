La escalada del EMBI+ refleja la incertidumbre política, la deuda pendiente con el FMI y la caída de los bonos soberanos en dólares.
El Gobierno prorrogó por 10 años las concesiones de YPF
La medida incluye un plan de inversiones por u$s364 millones para modernizar oleoductos y poliductos en seis provincias, desde 2027 en adelante.Argentina01/10/2025
El Poder Ejecutivo oficializó este martes la prórroga por diez años, a partir de noviembre de 2027, de las concesiones de transporte de oleoductos y poliductos operados por YPF S.A., que se extienden por las provincias de Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
La decisión, establecida en el Decreto 698/2025 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Aprueba además un Plan de Trabajo e Inversiones presentado por la compañía, que contempla desembolsos por u$s364,3 millones durante el período de extensión. El programa incluye obras de ampliación de capacidad, optimización de sistemas, mejoras en seguridad operativa, actualización tecnológica y modernización de equipos.
Inversiones previas y control del avance
El decreto también fija que la petrolera deberá ejecutar inversiones adicionales por u$s278,1 millones entre 2025 y 2027, previo al inicio de la prórroga, y reportar semestralmente el avance de esas obras a la Dirección Nacional de Transporte e Infraestructura de la Subsecretaría de Combustibles Líquidos.
Las concesiones abarcan un sistema de ductos de unos 3.000 kilómetros de extensión, que incluye los oleoductos Puerto Rosales-La Plata, La Plata-Dock Sud y Puesto Hernández-Luján de Cuyo; los poliductos Luján de Cuyo-Villa Mercedes, Villa Mercedes-Montecristo, Montecristo-San Lorenzo, Villa Mercedes-Junín-La Matanza, La Plata-Dársena de Inflamables y Dársena de Inflamables-La Matanza; y el JP Ducto La Matanza-Ezeiza.
El texto aclara que el incumplimiento de las inversiones comprometidas será causal de caducidad de las concesiones y establece que YPF deberá cumplir con las normas ambientales, de seguridad y de acceso abierto vigentes, así como mantener actualizada su inscripción en el Registro Nacional de Empresas Transportistas de Hidrocarburos Líquidos.
Con información de Ámbito
Trabajadores de la sede central de ARCA denunciaron el abandono de mantenimiento y la falta de insumos básicos en el edificio.
La ANSES oficializó el beneficio a través del Decreto 700/2025 publicado en el Boletín Oficial. El refuerzo alcanza a jubilados, pensionados, beneficiarios de PUAM y pensiones no contributivas.
Las subas, publicadas en el Boletín Oficial, alcanzan a usuarios residenciales y no residenciales de todo el país.
A pesar de los recortes presupuestarios y la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario, la casa de altos estudios conserva su prestigio regional e internacional.
El BCRA aclaró que no hubo cambios en la normativa y que la operatoria sigue vigente para bancos y entidades autorizadas.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La Comisión Directiva de Boca Juniors, con la presencia de Juan Román Riquelme, presentó un impresionante superávit de U$S 30 millones al cerrar el ejercicio económico.
María Figallo es la nueva administradora del mercado San Miguel
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
El precio de la hoja de coca se mantiene estable en Salta
Comerciantes confirmaron que en las últimas semanas no hubo variaciones en el precio. La hoja común y la hojeada siguen siendo las más buscadas, mientras que la seleccionada es cada vez más difícil de conseguir.
Milei autorizó por decreto el ingreso de tropas extrajeras para realizar ejercicios militaresPolítica30/09/2025
Habilitó la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile. El Presidente se saltó una vez más al Congreso.