La escalada del EMBI+ refleja la incertidumbre política, la deuda pendiente con el FMI y la caída de los bonos soberanos en dólares.
Jubilados y pensionados ANSES: confirman bono de $70.000 para octubre
La ANSES oficializó el beneficio a través del Decreto 700/2025 publicado en el Boletín Oficial. El refuerzo alcanza a jubilados, pensionados, beneficiarios de PUAM y pensiones no contributivas.Argentina01/10/2025
El Gobierno oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados correspondiente a octubre, según lo dispuesto por el Decreto 700/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial. El refuerzo, de carácter no remunerativo, se abonará junto con los haberes y busca compensar el impacto de la inflación sobre los ingresos previsionales.
A quiénes alcanza la medida
La medida alcanza a titulares de prestaciones contributivas del régimen general, cajas provinciales transferidas y regímenes especiales derogados. También se incluye a beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas por invalidez, vejez, madres de siete o más hijos y otras pensiones graciables. En los casos de prestaciones compartidas por más de un titular, el bono se considerará por único beneficio.
El refuerzo se otorga en forma completa a quienes perciben la jubilación mínima, mientras que para los que cobran haberes superiores el monto se paga en forma proporcional, hasta alcanzar un tope de $390.277,18. De esta manera, el beneficio apunta principalmente a reforzar los ingresos de los sectores con menores recursos dentro del sistema previsional.
Calendario de pagos
Según informó la ANSES, el calendario de pagos comenzará el 8 de octubre y se extenderá durante todo el mes de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario. También se confirmó que el bono se aplicará en paralelo a las pensiones no contributivas, a la PUAM y a las asignaciones familiares y por embarazo, que cuentan con cronogramas propios de cobro.
La medida alcanza a jubilados, pensionados, PUAM y pensiones no contributivas en todo el país.
Desde la administración nacional remarcaron que la medida forma parte de una política de acompañamiento a los adultos mayores y sectores vulnerables, que se repite mensualmente como un refuerzo a los haberes frente al contexto económico y la evolución de los precios.
Con información de Ámbito
Trabajadores de la sede central de ARCA denunciaron el abandono de mantenimiento y la falta de insumos básicos en el edificio.
Las subas, publicadas en el Boletín Oficial, alcanzan a usuarios residenciales y no residenciales de todo el país.
A pesar de los recortes presupuestarios y la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario, la casa de altos estudios conserva su prestigio regional e internacional.
El BCRA aclaró que no hubo cambios en la normativa y que la operatoria sigue vigente para bancos y entidades autorizadas.
Nación aplazó hasta noviembre la actualización de impuestos a la nafta y el gasoilArgentina01/10/2025
La medida busca evitar un aumento inmediato en los surtidores y estimular la economía, según el Decreto 699/2025.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
La Comisión Directiva de Boca Juniors, con la presencia de Juan Román Riquelme, presentó un impresionante superávit de U$S 30 millones al cerrar el ejercicio económico.
María Figallo es la nueva administradora del mercado San Miguel
Tras la finalización de la intervención de Emilio Gutiérrez, la abogada especializada en relaciones laborales y gestión de conflictos liderará la institución.
El precio de la hoja de coca se mantiene estable en Salta
Comerciantes confirmaron que en las últimas semanas no hubo variaciones en el precio. La hoja común y la hojeada siguen siendo las más buscadas, mientras que la seleccionada es cada vez más difícil de conseguir.
Milei autorizó por decreto el ingreso de tropas extrajeras para realizar ejercicios militaresPolítica30/09/2025
Habilitó la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile. El Presidente se saltó una vez más al Congreso.