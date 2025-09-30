El presidente de EEUU Donald Trump afirmó que, tras los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe, su gobierno examina la actividad por tierra de los cárteles de la droga activos en Venezuela.
Un terremoto de 6,9 grados sacudió Filipinas, hay al menos seis muertos
Se registraron daños en varios edificios en la provincia de Cebú. También hubo un sismo en Indonesia.El Mundo30/09/2025
Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió hoy el centro de Filipinas y causó al menos seis muertos. Además, provocó daños materiales y llevó a la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) a alertar sobre la posibilidad de un tsunami localizado e instar a los residentes de tres provincias a alejarse de la costa.
El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología emitió brevemente una advertencia de tsunami y aconsejó a la gente mantenerse alejada de las costas en Cebú y en las provincias cercanas de Leyte y Biliran. Teresito Bacolcol, director del instituto, dijo que la advertencia de tsunami fue levantada más tarde sin que se monitorearan olas inusuales.
Seis personas, incluidos tres miembros del personal de la guardia costera, un bombero y un niño, murieron en la ciudad de San Remigio, al sur de Bogo, dijo el vicealcalde de la ciudad, Alfie Reynes, a la red de radio DZMM.
El sismo tuvo lugar a las 21:59 hora local (13:59?GMT) a una profundidad de diez kilómetros cerca de la ciudad de Bogo, en la región central de Cebú, aseguró Phivolcs en un comunicado en el que elevó la magnitud a 6,9 frente al 6,7 reportado inicialmente.
❗Solidaridad con Filipinas tras terremoto de 6,9 que dejó víctimas.— Mariem Rodríguez (@Mariem81705167) September 30, 2025
En San Remigio, la tragedia alcanzó a una familia cuando un niño perdió la vida tras derrumbarse un muro de su vivienda. #FuerzaFilipinas #Solidaridad pic.twitter.com/fBcijN4HLZ
La agencia sismológica informó además de una serie de réplicas de 5,0, 5,1 y 3,8 de magnitud, la última de ellas ocurrida a las 22:39 hora local (14:39 GMT).
Poco después, se reportó un nuevo terremoto de magnitud 6 se registró frente a la isla indonesia de Java, sin reportes de daños.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a unos 155 kilómetros al este de Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, a una profundidad de 13,9 kilómetros.
Egipto y Qatar presionan a Hamas para que acepte el plan de paz de Trump y NetanyahuEl Mundo30/09/2025
La organización terrorista quedó aislada en el mundo árabe, y se resiste cumplir con seis exigencias de Estados Unidos e Israel vinculadas a su rendición incondicional y la transición política en la franja.
Durante un control de rutina en la Ruta Nacional 34, se secuestró 594 kilos de cocaína de máxima pureza ocultos en una camioneta. El cargamento está valuado en más de 4 millones de dólares.
