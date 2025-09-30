Un terremoto de 6,9 grados sacudió Filipinas, hay al menos seis muertos

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió hoy el centro de Filipinas y causó al menos seis muertos. Además, provocó daños materiales y llevó a la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) a alertar sobre la posibilidad de un tsunami localizado e instar a los residentes de tres provincias a alejarse de la costa.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología emitió brevemente una advertencia de tsunami y aconsejó a la gente mantenerse alejada de las costas en Cebú y en las provincias cercanas de Leyte y Biliran. Teresito Bacolcol, director del instituto, dijo que la advertencia de tsunami fue levantada más tarde sin que se monitorearan olas inusuales.

Seis personas, incluidos tres miembros del personal de la guardia costera, un bombero y un niño, murieron en la ciudad de San Remigio, al sur de Bogo, dijo el vicealcalde de la ciudad, Alfie Reynes, a la red de radio DZMM.

El sismo tuvo lugar a las 21:59 hora local (13:59?GMT) a una profundidad de diez kilómetros cerca de la ciudad de Bogo, en la región central de Cebú, aseguró Phivolcs en un comunicado en el que elevó la magnitud a 6,9 frente al 6,7 reportado inicialmente.

❗Solidaridad con Filipinas tras terremoto de 6,9 que dejó víctimas.



En San Remigio, la tragedia alcanzó a una familia cuando un niño perdió la vida tras derrumbarse un muro de su vivienda. #FuerzaFilipinas #Solidaridad pic.twitter.com/fBcijN4HLZ — Mariem Rodríguez (@Mariem81705167) September 30, 2025

La agencia sismológica informó además de una serie de réplicas de 5,0, 5,1 y 3,8 de magnitud, la última de ellas ocurrida a las 22:39 hora local (14:39 GMT).

Poco después, se reportó un nuevo terremoto de magnitud 6 se registró frente a la isla indonesia de Java, sin reportes de daños.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se ubicó a unos 155 kilómetros al este de Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, a una profundidad de 13,9 kilómetros.