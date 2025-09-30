La Caldera celebró su 434° Aniversario de fundación

Este martes 30 de septiembre se conmemoró el 434° Aniversario de la fundación del municipio de La Caldera. “Es un municipio que tiene mucha historia” señaló en Aries, su intendente Diego Sumbay, quien además refirió a la transformación del municipio en los últimos años, impulsada por el crecimiento poblacional.

“Como otros municipios del área metropolitana, la gente que vive en Salta Capital decidió invertir en terrenos de lugares aledaños, y La Caldera ha sido uno de los municipios que más ha crecido. Eso también lleva a que cada una de las instituciones contemple la asistencia: el hospital, la policía, los centros educativos y la municipalidad”, expresó.

En ese sentido destacó la adquisición de un camión recolector de residuos para llegar con el servicio a las zonas más alejadas y obras de infraestructura impulsadas por el apoyo provincial.

“Actualmente se están ejecutando obras en el Hospital Corina Bustamante, obra de refacción en el Colegio Senado Provincial, hay una obra de recambio de cañería del barrio La Calderilla, que era una obra de Nación que por una cuestión económica y de decisión política quedó paralizada, pero que la provincia tomó la decisión de finalizarla y están trabajando en una etapa casi final”, detalló.

Así mismo, Sumbay celebró la reciente adquisición de una ambulancia y reiteró el pedido de un móvil policial propio. “Tenemos un móvil policial prestado de un área de Capital, necesitamos contar con móvil policial y también mayor efectivos, porque el patrullaje que se tiene que hacer en algunos lugares más alejados, necesita de movilidad y de recursos humanos”, cerró.