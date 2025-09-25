Tartagal comienza la reforma de su carta orgánica: la reelección indefinida, uno de sus ejes

Tartagal dio inicio formal a la reforma de su Carta Orgánica, proceso que se extenderá durante 60 días. La Convención Municipal quedó constituida el 24 de septiembre y eligió como presidente a Ignacio “El Vani” Benítez Ocampo, dirigente del Frente Vamos Salta y hombre cercano al intendente Franco Hernández Berni.

En diálogo con Aries, Benítez explicó que la primera sesión ordinaria será el jueves próximo y que el objetivo es actualizar el texto municipal en línea con la reforma constitucional provincial de 2021. “Uno de los puntos centrales es impedir la reelección de los concejales, siguiendo la lógica de evitar la permanencia indefinida en los cargos”, señaló.

Otro de los temas relevantes será el adelantamiento del calendario legislativo municipal. Actualmente, el Concejo Deliberante de Tartagal inicia su período de sesiones recién en abril. “Nos parece una completa locura. Vamos a proponer que los concejales arranquen en enero, con la preparatoria el 20 de ese mes, y en febrero ya estén sesionando. Ningún trabajador tiene cuatro meses de licencia”, criticó Benítez.

El presidente de la Convención adelantó además que se incluirán cambios vinculados al Tribunal de Faltas: “El juez no podrá quedar de forma vitalicia, sino que será electo por los concejales”.

La apertura de sesiones coincidió con el aniversario de Tartagal, que este 25 de septiembre conmemoró la creación de su primera comisión municipal y el cierre de los festejos del centenario de la ciudad.