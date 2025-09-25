Tartagal comienza la reforma de su carta orgánica: la reelección indefinida, uno de sus ejes

Moisés pidió una nueva ley de coparticipación: “Las provincias reciben migajas”
El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, cuestionó el reparto de fondos nacionales y sostuvo que Salta está en desventaja frente a otras provincias.
El convencional electo Ignacio “El Vani” Benítez Ocampo fue designado presidente de la Convención Municipal de Tartagal. Uno de los principales cambios será impedir la reelección indefinida de concejales.Municipios25/09/2025Ivana Chañi
Tartagal dio inicio formal a la reforma de su Carta Orgánica, proceso que se extenderá durante 60 días. La Convención Municipal quedó constituida el 24 de septiembre y eligió como presidente a Ignacio “El Vani” Benítez Ocampo, dirigente del Frente Vamos Salta y hombre cercano al intendente Franco Hernández Berni.
En diálogo con Aries, Benítez explicó que la primera sesión ordinaria será el jueves próximo y que el objetivo es actualizar el texto municipal en línea con la reforma constitucional provincial de 2021. “Uno de los puntos centrales es impedir la reelección de los concejales, siguiendo la lógica de evitar la permanencia indefinida en los cargos”, señaló.
Otro de los temas relevantes será el adelantamiento del calendario legislativo municipal. Actualmente, el Concejo Deliberante de Tartagal inicia su período de sesiones recién en abril. “Nos parece una completa locura. Vamos a proponer que los concejales arranquen en enero, con la preparatoria el 20 de ese mes, y en febrero ya estén sesionando. Ningún trabajador tiene cuatro meses de licencia”, criticó Benítez.
El presidente de la Convención adelantó además que se incluirán cambios vinculados al Tribunal de Faltas: “El juez no podrá quedar de forma vitalicia, sino que será electo por los concejales”.
La apertura de sesiones coincidió con el aniversario de Tartagal, que este 25 de septiembre conmemoró la creación de su primera comisión municipal y el cierre de los festejos del centenario de la ciudad.
Tras los allanamientos en municipios de Anta por presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones, el intendente Marcelo Moisés respaldó las investigaciones y reclamó auditorías claras.
El intendente Diego Sumbay confirmó que el tradicional predio estará habilitado el fin de semana por el Día del Estudiante y la Primavera.
El municipio trabajará en inspecciones, protocolos de rescate y concientización sobre trekking en zonas no habilitadas.
El Centro de Jubilados y Pensionados de San Joaquín, en Hipólito Yrigoyen, anunció que iniciará medidas de protesta esta semana en rechazo a la resolución que limita prestaciones médicas.
El interventor de Rivadavia Banda Norte, Marcelo Córdova, advirtió sobre la circulación de drogas en la zona y dijo que el problema se agrava por la cercanía con Paraguay y Bolivia.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, señaló que la fiscalía investiga la muerte de Javier en la Alcaidía como un suicidio. En su ropa se halló un escrito que será sometido a pericia caligráfica.
El viudo de Jimena Salas, absuelto en el primer juicio por el femicidio de Vaqueros, afirmó que la prueba genética despeja dudas sobre el autor material del crimen.
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.