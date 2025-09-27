Alemania anunció que tomará medidas enérgicas contra la "alta" amenaza de drones, incluyendo la revisión de una ley de seguridad aérea.
38 muertos y más de 50 heridos por estampida en India
Se produjo en un estadio, en una gran concentración pública convocada por el actor de cine Vijay en apoyo a su formación política Tamilaga Vettri Kazhagam, en el distrito de Karur.El Mundo27/09/2025
Al menos 38 personas murieron y 58 resultaron heridas en la estampida que ocurrió la noche de este sábado en el estado de Tamil Nadu, en el sur de India, confirmó un alto dirigente del partido gobernante del estado, el Dravida Munnetra Kazhagam (DMK).
Se dice que el líder del DMK, V. Senthil Balaji, afirmó que 46 personas fueron ingresadas en un hospital privado, mientras que otras doce están recibiendo tratamiento en un hospital público.
La estampida se produjo en una gran concentración pública convocada por el actor de cine Vijay en apoyo a su formación política Tamilaga Vettri Kazhagam, en el distrito de Karur.
En tanto, y de acuerdo con fuentes de los hospitales, se teme que el número de muertos aumente, ya que muchos de los heridos se encuentran en estado grave.
Con información de Noticias Argentinas
Petro redobla la apuesta: anunció en la ONU que convocará a colombianos para liberar a GazaEl Mundo27/09/2025
“Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy”, aseguró.
La explosión ocurrió en la zona conocida como Guayas 1, la mayor penitenciaría de Guayaquil.
El ejército ruso declaró en un comunicado que controla Derilove y Maiske, en la región de Donetsk, y Stepove en Dnipropetrovsk.
Las sanciones de la ONU se volverán a implementar contra Irán después de que países europeos lo acusaran de falta de transparencia sobre su programa nuclear.
La Unión Europea lanzó formalmente un muro de drones tras las recientes incursiones rusasEl Mundo27/09/2025
El muro de drones se centrará en la detección y la intervención. Durante años, la intención de la UE de desarrollar un plan de defensa común se ha visto lastrado por la OTAN.
“Argentina no consolida su rumbo: los mercados desconfían de que podamos pagar toda la deuda, y por eso sube el riesgo país”, señaló el economista Álvaro Pérez.
Vientos de hasta 90 km/h: alerta para Capital y departamentos del Valle de Lerma y sur de Salta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió para este sábado 27 de septiembre una alerta amarilla por vientos fuertes que alcanzan a Salta capital y a municipios del interior provincial.
Gimnasia y Tiro empató con Atlanta y selló su pase al Reducido
Gimnasia y Tiro empató 2-2 con Atlanta de local, aseguró su lugar en el Reducido y dejó al Bohemio con menos margen en la lucha por la final del ascenso.
Los dirigidos por Gustavo Costas llegan motivados tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores. Por su parte, el "Rojo" debutará bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros.
Qué es la Trata exprés: advierten por la captación de menores en boliches y colegios salteños
La titular de Volviendo a Casa alertó sobre captaciones de fin de semana a menores para explotación y pidió a la ciudadanía denunciar. Explicó pasos básicos para reportar grupos de mensajería con contenidos ilegales.