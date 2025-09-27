Amenaza de drones: Alemania modifica ley para respuesta militar

El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, advirtió este sábado sobre la amenaza de los drones y que el país tomaría medidas para defenderse.

Las autoridades europeas han estado en alerta máxima tras las incursiones de drones en Dinamarca que paralizaron el tráfico aéreo en varias partes del país la última semana. También se están investigando avistamientos en Alemania.

"Existe una amenaza que puede clasificarse como alta en lo que respecta a los drones. Es una amenaza abstracta, pero muy concreta en casos individuales", declaró Dobrindt a la prensa en Berlín.

Entre las medidas, Alemania buscará revisar una ley de seguridad aérea para permitir la participación de las fuerzas armadas del país en el posible derribo de drones, afirmó.

"Se trata de estar preparados para proteger infraestructura crítica o grandes concentraciones de personas, por ejemplo", aseveró.

