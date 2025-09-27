Rusia afirma que tomó tres pueblos en el este de Ucrania

El ejército ruso declaró en un comunicado que controla Derilove y Maiske, en la región de Donetsk, y Stepove en Dnipropetrovsk.

El Mundo27/09/2025

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este sábado  que sus fuerzas habían tomado tres pueblos más en el este de Ucrania.

Las fuerzas rusas están ganando terreno de manera lenta pero constante en intensos combates cuerpo a cuerpo en zonas en gran parte arrasadas del frente oriental de Ucrania, donde quedan pocos habitantes y la mayoría de los edificios están destruidos.

74155642_1004Irán convoca embajadores en Reino Unido, Francia y Alemania

Ucrania indicó que un bombardeo ruso dejó un muerto y 12 heridos en la región de Jersón, en el sur, y dañó vías ferroviarias en la vecina región de Odesa.

Rusia declaró que una estación de bombeo de petróleo en la república de Chuvasia, en el centro del territorio europeo ruso, suspendió operaciones después de un ataque ucraniano con drones.

Con información de afp/reuters

