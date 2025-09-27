Alemania anunció que tomará medidas enérgicas contra la "alta" amenaza de drones, incluyendo la revisión de una ley de seguridad aérea.
Petro redobla la apuesta: anunció en la ONU que convocará a colombianos para liberar a Gaza
“Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy”, aseguró.El Mundo27/09/2025
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso en la ONU la creación de un poderoso ejército conformado por hombres y mujeres del mundo comprometidos con la liberación de Gaza y anunció que iniciará la lista de voluntarios a su llegada a Colombia.
“Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy. Pero que eso pase en todos los pueblos del mundo. Seamos capaces de cambiar, de transformar el mundo”, expresó el mandatario en el marco de la reunión de alto nivel del Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas.
Petro se esmeró por demostrar que la diplomacia falló en el propósito de proteger al pueblo palestino del bloqueo de Israel y del genocidio del que fue víctima, por lo que llamó a los países más poderosos a unirse para conformar “un ejército que haga valer las órdenes de la justicia internacional” y salvar a Palestina ya la humanidad.
“Abrimos el listado de voluntarios y voluntarias para ir a combatir a Gaza.Unámonos y seremos el ejército más poderoso del mundo y la democracia cesará el genocidio y podrá haber libertad en el mundo”, señaló.
El presidente colombiano aseguró que salvar a la humanidad es asegurarse de que ningún hombre o mujer en ninguna parte del mundo sea esclavo y de que ningún poder se imponga sobre la libertad humana.
Petro también participó de una de las masivas marchas realizadas en Nueva York como protesta por la intervención del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU.
Desde allí, pidió a los soldados de Estados Unidos, que no participaran en ninguna guerra que implicara disparar contra la humanidad.
“La libertad humana es la libertad de las personas y Naciones Unidas tiene que comprenderlo porque llegó el tiempo de las gentes, el tiempo de los pueblos”, sostuvo.
Petro subrayó que si esta alianza mundial se estableciera, sería capaz de obligar al Gobierno de Israel a detener las masacres diarias contra personas inocentes en Gaza y considerar el diálogo como la única salida posible al conflicto con Palestina.
“Si la humanidad demuestra que puede liderar un ejército para liberar a Palestina, muchos armados israelíes o no, se sentarán a negociar antes de que suene el primer disparo”, manifestó, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.
De acuerdo con las últimas cifras de las autoridades sanitarias de Gaza, el número de civiles palestinos que murieron desde el 7 de octubre de 2023 por ataques de Israel superó los 65.000.
Con información de Noticias Argentinas
