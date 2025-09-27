La Unión Europea lanzó formalmente un muro de drones tras las recientes incursiones rusas

La Unión Europea ha lanzado formalmente una iniciativa para establecer un muro de drones a lo largo del flanco oriental del bloque, un paso pionero que se da en medio de las alarmantes violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia. La reunión inaugural del proyecto tuvo lugar el viernes por la tarde y reunió a diez Estados miembros: Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Finlandia. La Comisión Europea presidió las conversaciones.

Ucrania también fue invitada a participar. El país ha desarrollado una alta tecnología en el sector y se calcula que tiene capacidad para producir cuatro millones de drones al año. Esta semana, el Presidente Volodímir Zelenski anunció esta semana que Ucrania comenzaría a exportar armas de producción nacional, levantando una restricción impuesta por la ley marcial. La OTAN estuvo presente en calidad de observador.

Está previsto que los debates continúen la próxima semana durante una cumbre informal de líderes de la UE en Copenhague, donde el tema ocupará un lugar destacado en el orden del día.

"Rusia está poniendo a prueba a la UE y a la OTAN, y nuestra respuesta debe ser firme, unificada e inmediata. En la reunión de hoy hemos acordado pasar, digamos, de las discusiones a las acciones concretas", declaró Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa, en una rueda de prensa en Finlandia tras las conversaciones en línea.

Kubilius dejó claro que el muro de drones tendría un doble objetivo: la detección y la intervención, dando prioridad inmediata a la primera. "Definitivamente, tenemos que buscar medios eficaces para derribarlos", afirmó. El muro de drones sería uno de los tres pilares de una "vigilancia del flanco oriental" más amplia, siendo los otros dos un frente terrestre y otro marítimo, explicó.

No está claro cuánto tardará el proyecto en hacerse realidad. Kubiliuis habló de un año, basándose en el análisis de los expertos, aunque advirtió que no le convencía la estimación. La Comisión tiene intención de trabajar con los Estados miembros, los representantes de la industria y Ucrania para elaborar una hoja de ruta más concreta.

"Se trata tanto de conceptos tecnológicos que se necesitan y muy pronto, como de antecedentes conceptuales, de cómo debe organizarse esa defensa de la mejor manera", afrimó.

En alerta máxima

El lanzamiento del viernes se produce tras una serie de violaciones del espacio aéreo que han puesto en máxima alerta a todo el continente. La primera incursión se produjo en Polonia hace dos semanas, cuando 19 drones rusos violaron su espacio aéreo y pusieron en aprietos a las fuerzas de la Alianza para derribarlos. Después, en Rumanía, un dron ruso y, en Estonia, tres cazas rusos MiG-31, protagonizaron acciones similares.

El lunes de esta semana, tres drones de gran tamaño fueron avistados en los alrededores del aeropuerto de Copenhague, provocando la interrupción total de las operaciones durante casi cuatro horas. El miércoles, la actividad de los drones obligó a interrumpir las operaciones en el aeropuerto de Aalborg. Más tarde, los medios de comunicación suecos informaron de un avistamiento igualmente misterioso en la región meridional de Karlskrona.

Hasta ahora, Dinamarca no ha podido identificar a los instigadores. La Primera Ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló que no se podía "descartar" la implicación rusa, pero las autoridades no han encontrado ninguna prueba que apunte directamente al Kremlin. El ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, habló de un "ataque híbrido" que formaba parte de una "operación sistemática", y reconoció que los drones vistos en Aalborg habían sido lanzados localmente.

La sucesión de episodios ha suscitado incómodas preguntas sobre la falta de preparación del bloque para hacer frente a la guerra de drones, que la invasión rusa de Ucrania ha elevado a una nueva dimensión. Polonia, por ejemplo, recurrió a misiles multimillonarios para derribar baratos drones, mientras que Dinamarca admitió carecer de un sistema de defensa aérea terrestre.

"No hay una sola capacidad que haga que esto desaparezca", afirmó el ministro danés Lund Poulsen. La reunión inicial del viernes se centró en identificar las carencias materiales y financieras para determinar qué activos están ya disponibles para el muro y qué elementos siguen faltando.

Kubilius enumeró radares, sensores acústicos, inhibidores de señales, interceptores y artillería tradicional, como algunas de las capacidades clave necesarias para hacerlo realidad. "Tenemos que comprender qué tipo de sistemas debemos desarrollar para ser más eficaces (...) Tenemos que reconocer que en estos momentos nuestra eficacia para luchar contra los drones no está al nivel que necesitamos tener", indicó.

Otra cuestión crucial para el muro de drones es su compatibilidad con la OTAN. Durante años, los intentos de la UE de formar una Unión Europea de Defensa de pleno derecho se han visto obstaculizados por la alianza atlántica, que reclama competencias exclusivas en asuntos militares. Pero la guerra de Rusia ha reequilibrado la balanza. La UE se ha adentrado cada vez más en la política de Defensa, presentando su mayor programa hasta la fecha, Readiness 2030, con una dotación de 150.000 millones de euros en préstamos a bajo interés.

Con información de Euronews