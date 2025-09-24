El Gobierno mantendrá las retenciones cero hasta el 31 de octubre pese al mensaje de EE.UU.

El Gobierno ratificó que mantendrá el esquema de retenciones cero hasta el 31 de octubre pese al mensaje del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. El funcionario del gobierno de Trump manifestó que trabajan con la Argentina para “terminar con la exención fiscal para los productores de materias primas que realizan conversiones de divisas” en el marco del acuerdo por una ayuda financiera.

En Balcarce 50 atribuyen el mensaje del gobierno de EE.UU. para que suban nuevamente las retenciones a que Donald Trump cree que perjudican a sus productores y benefician a China. Beijing compró al menos diez cargamentos más de soja argentina durante los últimos días tras la suspensión de aranceles para abastecerse en medio de una guerra comercial con Estados Unidos, su segundo mayor proveedor.

El Ejecutivo anunció este lunes la eliminación temporal de las retenciones a la exportación de granos y carne bovina y aviar, con el objetivo de generar una mayor oferta de dólares en el mercado oficial, luego de que el Banco Central tuviera que vender más de US$ 1.100 millones la semana pasada días para contener el precio del dólar en el techo de la banda cambiaria.

En la Casa Rosada insisten en que la baja de retenciones vencerá a fines de octubre y aseguran que se lo comunicarán en “buenos términos” a los equipos técnicos de los Estados Unidos. En Nación insisten además en que los desembolos del Tesoro -a través del swap de monedas y de una línea de crédito- no están atados a la definición sobre la baja de impuestos.

Las tensiones por la baja de retenciones se dan en el marco de que China decidió frenar las compras de soja de los Estados Unidos a raíz de un agravamiento en las relaciones comerciales entre ambos países. Trump anunció además hace una semana una ayuda de US$16 mil millones para los agricultores estadounidenses perjudicados por la batalla comercial.

En el mercado agroexportaron creen que la posición de la administración de Donald Trump apunta a evitar que productores -que venden en pesos ahora para aprovechar ese beneficio impositivo- busquen dolarizarse y presionar nuevamente sobre el tipo de cambio. Consideran también que los Estados Unidos busca reducir la competitividad de las exportaciones argentinas.

