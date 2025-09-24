La decisión del magistrado español se basó en indicios considerados “racionales y sólidos” durante la investigación sobre la contratación de Cristina Álvarez.
El Kremlin advirtió que las condiciones para Ucrania empeorarán si no negocia
Dmitri Peskov señaló que las condiciones en el frente de batalla se complicarán si Kiev sigue rechazando diálogos con Moscú y defendió la ofensiva rusa como necesaria para sus intereses estratégicos.El Mundo24/09/2025
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, alertó este miércoles que las condiciones para Ucrania en el campo de batalla serán cada vez más desfavorables si las autoridades de Kiev continúan negándose a entablar negociaciones con Rusia.
“La dinámica en el frente muestra que para aquellos que no quieran negociar ahora, las posiciones serán mucho peores mañana y pasado mañana”, sostuvo durante una entrevista con la radio RBC
El funcionario ruso señaló que el presidente Vladimir Putin ofreció en repetidas ocasiones abordar las causas del conflicto iniciado en febrero de 2022, pero denunció que Washington mantiene una negativa a permitir una discusión al respecto. “Esto se propuso al mundo entero. Pero hemos escuchado la firme negativa de los estadounidenses a discutir este asunto”, declaró.
Peskov reiteró que Moscú seguirá adelante con su ofensiva militar en Ucrania tras considerar que no existen alternativas para alcanzar los objetivos planteados por el Kremlin. “Continuamos nuestra operación militar especial para garantizar nuestros intereses y alcanzar los objetivos establecidos por el presidente ruso, Vladimir Putin”, afirmó, utilizando el término que Moscú emplea para referirse a su ataque.
Y añadió: “Hacemos esto por el presente y el futuro de nuestro país. Por muchas generaciones venideras. Por lo tanto, no tenemos alternativa”.
El Kremlin rechazó la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien describió a Rusia como un “tigre de papel”. “Rusia no es en absoluto un tigre. Después de todo, Rusia es asociado con un oso y no existen los ‘osos de papel’. Rusia es un oso real”, respondió Peskov, subrayando además que Putin “sigue valorando mucho la disposición de Trump a ayudar y trabajar juntos para encontrar soluciones”.
El portavoz defendió que “Rusia mantiene su resiliencia, Rusia mantiene la estabilidad macroeconómica”, aunque reconoció que el país atraviesa “tensiones y problemas en varios sectores de la economía”.
En ese sentido, sostuvo que Putin sigue abierto a reunirse con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky, pero insistió en que sin preparativos previos “se trataría de un esfuerzo de relaciones públicas destinado al fracaso”.
“Putin ha dejado clara su postura. Ha dicho que está preparado para una reunión”, remarcó. “Estamos hablando de ubicaciones: Moscú, Kazajistán, Ginebra. Eso es secundario. Putin dice: ‘¿Quieren reunirse? Nos reunimos mañana’. Entonces Kiev empieza a prevaricar. (…) Los grupos de trabajo no han sido creados y, de hecho, no se ha recibido respuesta. Kiev no ha expresado deseo alguno”, agregó.
Las palabras de Peskov llegaron tras el discurso de Trump en la ONU, en el que sostuvo que Ucrania “está en condiciones” de ganar la guerra contra Rusia con el apoyo de Europa y recuperar el territorio ocupado por Moscú.
“Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”, afirmó, señalando también los “problemas económicos” del Kremlin.
Según Trump, “queda poco para que la población rusa se dé cuenta de la verdadera naturaleza de esta guerra”. Añadió que Ucrania podría “recuperar su país en su forma original y, quién sabe, quizás ir incluso más allá”.
Y concluyó: “En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos países. Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas”.
El mandatario estadounidense incluso se mostró favorable a que los países de la OTAN derriben aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo, tras las recientes incursiones en Polonia, Rumanía y Estonia. “Sí, sí lo creo”, dijo en un encuentro con Zelensky en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El presidente ucraniano valoró esas palabras de forma “muy positiva”, calificándolas como “un gran cambio”.
Con información de AFP y EP
El presidente explicó los colores rojo, negro y blanco como símbolos de libertad, muerte y paz, pero sectores políticos y expertos cuestionaron su idoneidad como representante del país.
China se prepara por la llegada del supertifón Ragasa ante el temor por inundacionesEl Mundo23/09/2025
El sur de China se resguardó ante la llegada del supertifón Ragasa, que viene de arrasar Filipinas dejando al menos tres muertos y nueve heridos.
La Corte Suprema deberá resolver el recurso de una empresa que las trajo desde EE.UU. para docencia médica, en un caso sin precedentes.
El mandatario estadounidense, Donald Trump, dio un imperativo discurso en el marco del inicio de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.
Lula advirtió contra los "ataques" a la soberanía y la independencia de la JusticiaEl Mundo23/09/2025
El presidente de Brasil habló ante la Asamblea de la ONU, cumpliendo con la tradición. Criticó los “ataques contra la soberanía, sanciones arbitrarias y una tendencia creciente a las intervenciones unilaterales”.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
Salud Incorpora 44 nuevos profesionales para fortalecer la atención en hospitales de la provinciaSalta23/09/2025
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.