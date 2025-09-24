El mensaje de Milei está previsto para las 12:45 y tendrá una duración de 15 minutos, tiempo asignado a todos los mandatarios.
El riesgo país llegó a perforar los 1000 puntos y los bonos subieron 7%
Los activos argentinos continúan en racha tras el el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump a la gestión libertaria y la baja de retenciones.Argentina24/09/2025
La euforia continuó en los activos argentinos, tras un lunes de fervor por la baja de retenciones en granos y el apoyo de Estados Unidos a la gestión libertaria: los bonos en dólares y acciones argentinos en Wall Street siguieron verdes y el riesgo país llegó a perforar los 1.000 puntos básicos luego de la reunión entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su par argentino Javier Milei en Nueva York.
En ese contexto, el S&P Merval subió un 0,24%; y medido en dólares en $1.281, un 17% arriba desde valores del viernes. El equity local mantuvo su rebote, aunque con menos fuerza que ayer. La suba de hoy fue liderada por Metrogas (+12,2%), BYMA (+8,92%) y Transener (+6,94%). En tanto, las tres bajas del día estuvieron marcadas por Grupo Supervielle (-3.6%), Cresud (-2.9%), Grupo Financiero Galicia (-2.9%).
En paralelo, los ADRs de compañías argentinas que cotizan en Nueva York cerraron con mayoría de subas. Edenor escalò 2,6%, BBVA trepó 2,5% y Central Puerto se disparó 2,3%. A su vez, YPF ganó 2% y Pampa Energía 1,7%. Continúa el rebote a la espera de las noticias del norte, específicamente, sobre los detalles sobre del auxilio financiero del Tesoro estadounidense a nuestro país.
En cuanto a los bonos, los bonares mostraron subas en BYMA encabezadas por el Bonar 2029 (+6,8%), seguido del Bonar 2030 (+6,3%), y el Global 2029 (+6,1%). Los bonos soberanos hard-dollar continuaron demandados en la plaza internacional.
Con información de C5N
La mora en la entrega de fondos a proveedores supera los 18 meses y genera complicaciones financieras a pymes tecnológicas.
El trigo y la cebada avanzan bien, pero roya, mancha amarilla y otras enfermedades obligan a monitoreo constante y aplicaciones estratégicas.
El BID y el Banco Mundial amplían su apoyo a Argentina con créditos por u$s7.900 millonesArgentina24/09/2025
Los organismos internacionales aceleran la asistencia para fortalecer sectores clave y acompañar al gobierno de Javier Milei.
La resolución elimina regulaciones vinculadas a precios, programas desarticulados y organismos ya eliminados, en un nuevo avance de desregulación económica.
CONICET alertó por falta de recursos para analizar las muestras del Mar ArgentinoArgentina23/09/2025
El presupuesto científico total cayó casi un 42% en la era Milei. Este deterioro también afecta a otros organismos claves como la Agencia de Promoción Científica y la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
Salud Incorpora 44 nuevos profesionales para fortalecer la atención en hospitales de la provinciaSalta23/09/2025
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.