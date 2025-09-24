El mensaje de Milei está previsto para las 12:45 y tendrá una duración de 15 minutos, tiempo asignado a todos los mandatarios.
El Gobierno derogó 71 normas comerciales para “simplificar el consumo”
La resolución elimina regulaciones vinculadas a precios, programas desarticulados y organismos ya eliminados, en un nuevo avance de desregulación económica.Argentina24/09/2025
El Gobierno continúa avanzando con políticas de desregulación -como lo hace desde el comienzo de la gestión- y promulgó en el Boletín Oficial una resolución para derogar 71 normas sancionadas previamente que establecían controles y obligaciones en el sector comercial. Según explicó el Ministerio de Economía a través de un comunicado, el objetivo es eliminar obstáculos y "simplificar las relaciones de consumo".
A su vez, señaló que las normas fueron derogadas ya que "habilitaban controles de precios abusivos, exigían información que no era utilizada para ningún fin específico y fijaban regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas".
El Gobierno consideró que esta resolución de la Secretaría de Industria y Comercio (dependiente de Economía) significa "dar un paso más en el objetivo de seguir conformando un ordenamiento jurídico que permita eliminar las trabas burocráticas y transparentar el comercio interno".
En particular, el texto elimina 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, ya eliminada a comienzos de la gestión, 24 vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un ente que ya había sido eliminado, que supervisaban y regulaban su funcionamiento y 20 referidas a programas desarticulados y en desuso, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.
El primer grupo de regulaciones exigían información "sin ningún fin razonable", establecía mecanismos de regulación de precios, intervención en la distribución y producción de Gas Oil y fijaban precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19, señaló el Gobierno.
Desde la Secretaría de Comercio destacaron que estas medidas se suman a las "más de 170 derogaciones" en la cartera desde el inicio de la gestión para "disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia".
Con información de Ámbito
La mora en la entrega de fondos a proveedores supera los 18 meses y genera complicaciones financieras a pymes tecnológicas.
El trigo y la cebada avanzan bien, pero roya, mancha amarilla y otras enfermedades obligan a monitoreo constante y aplicaciones estratégicas.
El BID y el Banco Mundial amplían su apoyo a Argentina con créditos por u$s7.900 millonesArgentina24/09/2025
Los organismos internacionales aceleran la asistencia para fortalecer sectores clave y acompañar al gobierno de Javier Milei.
Los activos argentinos continúan en racha tras el el respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump a la gestión libertaria y la baja de retenciones.
CONICET alertó por falta de recursos para analizar las muestras del Mar ArgentinoArgentina23/09/2025
El presupuesto científico total cayó casi un 42% en la era Milei. Este deterioro también afecta a otros organismos claves como la Agencia de Promoción Científica y la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
El tribunal que integran los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano encabezará la primera audiencia en el juicio contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
Salud Incorpora 44 nuevos profesionales para fortalecer la atención en hospitales de la provinciaSalta23/09/2025
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.